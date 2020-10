Banque de France : Résultats de l'enquête d'octobre 2020 sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro

la consommation et autres prêts aux ménages). Les banques ont fait état de la détérioration des perspectives économiques générales, de l'accroissement du risque de crédit des emprunteurs et d'une moindre tolérance au risque comme étant des facteurs pertinents à l'origine du durcissement de leurs critères d'octroi de crédits aux entreprises et aux ménages.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 27 octobre 2020

Résultats de l'enquête d'octobre 2020 sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro

Les modalités et conditions générales pratiquées par les banques- correspondant aux modalités et conditions effectives convenues dans les contrats de prêt - se sont durcies au troisième trimestre 2020 pour les nouveaux prêts aux entreprises en raison de l'élargissement des marges sur les prêts, en particulier pour les prêts plus risqués, et des exigences en matière de garanties. En ce qui concerne les prêts au logement consentis aux ménages, les conditions générales des banques se sont également durcies au troisième trimestre 2020.

La demande de prêts ou de lignes de crédit des entreprisesa diminué au troisième trimestre 2020, en raison de besoins de liquidité d'urgence moins élevés associés à la pandémie de coronavirus (COVID-19)après une augmentation nette record de la demande au trimestre précédent

(cf. graphique 2). Le pourcentage net des banques déclarant une augmentation de la demande de prêts au logements'est accru au troisième trimestre 2020, reflétant un certain rattrapage de la demande après la période de confinement du deuxième trimestre, et a légèrement augmenté pour les crédits à la consommation et les autres prêts aux ménages. La demande nette de prêts au logement et de crédits à la consommation a été soutenue par la faiblesse générale des taux d'intérêt, tandis que la contribution négative de la confiance des consommateurs s'est nettement atténuée.

Au quatrième trimestre 2020, les banques s'attendent à un rebond de la demande nette de prêts aux entreprises. La demande de prêts au logement devrait diminuer, tandis qu'une hausse de la demande de crédits à la consommation est attendue par les banques au quatrième trimestre 2020.

En ce qui concerne l'accès au financement de détail et au refinancement interbancaire, les banques de la zone euro ont fait état d'une amélioration en termes nets au troisième trimestre 2020. Cette évolution a été soutenue par les mesures de politique monétaire de la BCE. Le programme d'achats d'actifs, le programme d'achats d'urgence face à la pandémie et la troisième série d'opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO III) de la BCE ont eu un effet positif sur les positions de liquidité des banques et sur les conditions de financement de marché. Conjuguées au taux négatif de la facilité de dépôt, ces mesures ont contribué à assouplir les conditions d'octroi des prêts bancaires et ont eu un effet positif sur les volumes de prêts. En particulier, les opérations TLTRO III ont fortement soutenu les prêts bancaires au cours des six derniers mois. Cependant, selon les banques, les achats d'actifs de la BCE et le taux négatif de la facilité de dépôt ont eu des conséquences défavorables sur leur rentabilité via un impact négatif sur leurs produits nets d'intérêts, ce qui est légèrement atténué par le système à deux paliers de la BCE pour la rémunération des excédents de liquidité.

L'enquête sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro, qui est réalisée quatre fois par an, a été mise au point par l'Eurosystème afin de mieux comprendre le comportement des banques en matière de prêt dans la zone euro. Les résultats présentés dans l'enquête d'octobre 2020 portent, sauf

