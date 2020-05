Banque de France : Résultats de l'enquête de mars 2020 sur les modalités et conditions de crédit attachées aux cessions temporaires de titres libellés en euros et aux transactions sur le marché des produits dérivés de gré à gré (enquête SESFOD)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

19 mai 2020

Résultats de l'enquête de mars 2020 sur les modalités et conditions de crédit attachées aux cessions temporaires de titres libellés en euros et aux transactions sur le marché des produits dérivés de gré à gré (enquête SESFOD)

Les modalités de crédit sont demeurées globalement inchangées pour presque toutes les contreparties, mais devraient se durcir sensiblement sur la prochaine période de référence

Les financements garantis par des titres libellés en euros ont continué de diminuer

Les litiges liés à la valorisation ont fortement augmenté

En ce qui concerne le financement garanti et le marché des dérivés de gré à gré, les modalités et conditions sont globalement inchangées depuis un an

Dans le contexte de l'apparition de la crise du coronavirus (COVID-19) durant la dernière partie de la période sous revue allant de décembre 2019 à février 2020, les conditions tarifaires et non tarifaires offertes aux sociétés non financières, aux compagnies d'assurance et aux hedge funds se sont légèrement durcies sur le marché des cessions temporaires de titres et sur le marché des dérivés de gré à gré. Les modalités et conditions pour les banques et les emprunteurs souverains sont restées pratiquement inchangées ou se sont légèrement assouplies en raison d'une amélioration des conditions de la liquidité. Toutefois, les participants à l'enquête s'attendent à ce que les conditions de crédit se durcissent sensiblement pour tous les types de contreparties au cours des trois prochains mois, en particulier pour les banques et les courtiers. Les participants à l'enquête ont également fait état d'une augmentation importante du volume des litiges liés à la valorisation avec les banques et les courtiers.

Le montant et la durée maximaux du financement offert contre des titres libellés en euros ont continué de diminuer, en particulier en ce qui concerne les financements garantis par des emprunts publics, des obligations d'entreprise et des obligations sécurisées de haute qualité et, dans une moindre

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France