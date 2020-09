Banque de France : Statistiques relatives aux paiements pour 2019

Communiqué de presse

11 septembre 2020

Statistiques relatives aux paiements pour 2019

La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour les statistiques relatives aux paiements scripturaux en 2019, qui comprennent des indicateurs relatifs à l'accès et à l'utilisation par le public des services et des terminaux de paiement, ainsi que les montants en volume et en valeur des transactions traitées par le biais des systèmes de paiement. Si le présent communiqué de presse se concentre sur les évolutions dans l'ensemble de la zone euro, des statistiques sont également publiées pour chaque État membre de l'UE, en plus des agrégats relatifs à la zone euro et à l'UE et des données comparatives.

Les services de paiement 1

Le nombre total de paiements scripturaux dans la zone euro, tous services de paiement confondus 2, a augmenté de 8,1 % en 2019 par rapport à l'année précédente, ressortant à 98,0 milliards, pour une valeur totale de 162 100 milliards. Les paiements par carte ont représenté 48 % de l'ensemble des opérations, tandis que la part des virements s'est élevée à 23 % et celle des prélèvements à 22 %.

Le nombre de virements au sein de la zone euro a augmenté de 6,6 % en 2019, atteignant 22,4 milliards, pour une valeur totale de 149 000 milliards d'euros. L'importance relative du nombre des