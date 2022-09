Banque du Canada : les pressions inflationnistes deviennent plus générales

La première sous-gouverneure Carolyn Rogers, s'exprimant au lendemain de la hausse du taux directeur de la banque centrale, qui a atteint son plus haut niveau en 14 ans à 3,25 %, a déclaré que le Conseil de direction avait discuté "du risque permanent que l'inflation s'installe" avant de prendre sa décision.

"L'économie canadienne continue de fonctionner en situation de demande excédentaire, malgré le récent repli du secteur du logement, et les pressions inflationnistes sont de plus en plus généralisées", a déclaré Mme Rogers.

Elle a réitéré que les taux d'intérêt devaient encore augmenter, sans préciser combien de hausses supplémentaires étaient à venir.

"Ramener l'inflation à 2 % prendra un certain temps. Nous savons également qu'il pourrait y avoir des bosses en cours de route", a-t-elle déclaré à un public d'affaires à Calgary, en Alberta.

(Reportage de Julie Gordon, montage de David Ljunggren)

((Reuters ottawa bureau +1 480 7921 ; david.ljunggren@tr.com))