Banque du Japon: statu quo monétaire mais prévisions 2020/21 abaissées

Tokyo (awp/afp) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu jeudi sa politique monétaire inchangée, mais a dégradé ses prévisions concernant le produit intérieur brut (PIB) et l'inflation du pays sur l'exercice en cours 2020/21, sur fond de la crise sanitaire.

La BoJ s'attend désormais à une chute du PIB nippon comprise entre 5,3% et 5,6% (5,5% en valeur médiane) sur l'exercice se terminant le 31 mars prochain, contre un repli anticipé de 4,5% à 5,7% (4,7% en valeur médiane) lors de sa précédente prévision en juillet.

Dans un communiqué, l'institution monétaire a justifié la dégradation de cette prévision par "un retard dans la reprise de la demande dans les services".

Cependant l'impact du nouveau coronavirus diminuant dans le pays, "l'économie japonaise devrait suivre une tendance à l'amélioration de l'activité", même si le rythme de la reprise devrait rester "modéré", a ajouté la BoJ.

Elle a ainsi relevé ses prévisions de croissance pour 2021/22, tablant désormais sur une croissance médiane du PIB nippon de 3,6% sur ce prochain exercice, contre 3,3% précédemment, et de 1,6% en 2022/23 (contre 1,5% lors de la précédente estimation en juillet).

S'agissant des prix à la consommation au Japon, la BoJ prévoit toujours une légère déflation en 2020/21, comprise entre 0,5% et 0,7%, contre une baisse des prix (hors produits frais) attendue précédemment entre 0,4% et 0,6%.

Les prix risquent d'être "affectés par le Covid-19, la baisse passée des cours du pétrole, et la campagne Go To Travel" lancée depuis cet été par le gouvernement pour soutenir le secteur touristique, selon l'institution.

En 2021/22 les prix devraient toutefois redevenir "positifs puis augmenter progressivement" avec la reprise de l'activité économique et des cours du pétrole, rappelle la BoJ.

Elle mise ainsi sur une inflation médiane de 0,4% en 2021/22, légèrement supérieure à sa prévision formulée en juillet (+0,3%), et de 0,7% en 2022/23, une perspective inchangée.

La Banque du Japon a reconduit jeudi son taux d'intérêt négatif de 0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle et réaffirmé sa politique visant à racheter autant d'obligations publiques japonaises que nécessaire pour maintenir leurs rendements à dix ans autour de zéro.

En plus de cette politique monétaire déjà ultra-accommodante, la BoJ a pris une série de mesures exceptionnelles depuis mars pour amortir le choc de la pandémie sur l'économie nippone, avec notamment des mécanismes de prêts à taux zéro aux entreprises et un renforcement de ses rachats d'actifs.

