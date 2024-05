Francfort (awp/afp) - La banque en ligne N26 a annoncé mardi la levée de l'obligation limitant le nombre de ses nouveaux clients, en raison des progrès réalisés dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle avait été imposée par le gendarme allemand de la finance Bafin.

"L'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) va entièrement lever les restrictions de croissance de N26 à partir du 1er juin 2024", indique un communiqué de l'établissement berlinois. Contactée, la Bafin n'a pas souhaité commenter les informations publiées par N26, sans les démentir non plus.

Face aux risques liés à sa croissance rapide, l'étoile montante de la Fintech s'était vue imposée à l'automne 2021 une limitation à 50.000 recrutements de nouveaux clients par mois dans le monde, relevée à 60'000 début 2024. L'entreprise spécialisée dans la fourniture de services financiers clé en mains est dans le viseur de l'autorité depuis 2018 en raison des carences alléguées dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Des médias ont notamment révélé à l'époque la possibilité pour des clients d'ouvrir un compte avec de faux papiers d'identité. La semaine passée, N26 a encore écopé d'une amende de 9,2 millions d'euros prononcée par la Bafin en raison de retards répétés dans la transmission de soupçons de blanchiment d'argent lors de l'année 2022.

L'annonce du jour ne met pas fin à la mission du "représentant spécial" nommé par la Bafin fin 2021 pour surveiller les mesures prises par la banque afin d'améliorer sa gestion des risques de fraude. Mais après "plus de 100 millions d'euros d'investissements" depuis fin 2021 en personnel, infrastructure et technologies, la néobanque se dit capable de "détecter et de combattre la fraude et le blanchiment d'argent en temps réel", affirme Jérémie Rosselli, directeur général de N26 France et Benelux, dans le communiqué.

Ces dépenses avaient encore causé une perte importante l'an dernier. Désormais, la banque, qui revendique 8 millions de clients, "confirme son objectif d'atteindre une rentabilité mensuelle globale pour l'ensemble de ses 24 marchés européens au second semestre 2024", conclut le communiqué.

afp/vj