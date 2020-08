Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2020-05)PDF

Institut des comptes nationaux

Juin 2020 : de timides signes d'un redressement du commerce extérieur

Ce communiqué de presse décrit l'évolution du commerce de biens (exprimé en valeur) depuis et vers la Belgique. Les statistiques portent sur le total du commerce de biens (concept communautaire), dans lequel le commerce de biens des non-résidents transitant par la Belgique n'est pas déduit comme dans le concept national. Les données sont disponibles sur NBB.Statet de plus amples détails par catégorie de produits sont fournis sur NBB.be.

Durant les mois d'avril et de mai 2020, la crise occasionnée par le COVID-19 a lourdement entravé le commerce avec l'étranger. Au cours de chacun de ces mois, les exportations se sont sensiblement repliées (-27 % environ) et les importations ont affiché une baisse un peu plus forte encore (quelque -30 %) en comparaison des mois correspondants de 2019.Une première estimation provisoire pour juin 2020 laisse entrevoir une image plus optimiste, avec des contractions moins prononcées des exportations (-7,1 %) et des importations (-13 %) par rapport au mois de juin de l'année précédente. Si ces chiffres venaient à se confirmer dans une version plus définitive, ils pourraient indiquer un revirement du commerce extérieur belge.

La moyenne trimestrielle de la valeur des exportations de biens de la Belgique pour les mois d'avril à juin 2020 inclus s'est contractée de 20,5 % au regard de la période correspondante de 2019. Les importations ont diminué de 24,6 % au cours de cet intervalle. Durant ce même laps de temps, le commerce extérieur s'est donc replié de près d'un quart en comparaison de la période correspondante de 2019.

Graphique 1 - Évolution des importations et exportations de biens en valeur1

40 30 20 10 0 -10 -20 -20,5 -30 -24,6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Importations Exportations

Source : ICN.

1 Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente