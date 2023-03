Berne (awp/ats) - Après la reprise de Credit Suisse par UBS, la Société suisse des employés de commerce exige que les partenaires sociaux soient impliqués dans le processus d'intégration à venir. Elle exige une information transparente et ouverte sur les mesures qui seront prises.

La Société suisse des employés de commerce prend acte du rachat de Credit Suisse par UBS, écrit-elle lundi. Partenaire social de longue date dans le secteur bancaire, elle regrette que cette démarche soit devenue nécessaire et demande la protection des 17'000 employés de CS et des 21'000 employés d'UBS en Suisse.

Le plus grand nombre d'emplois possible doit être maintenu et les plans sociaux correspondants doivent être respectés, poursuit l'organisation. Elle est à la disposition des employés concernés "dans cette période difficile" pour les conseiller et les informer.

ats/al