Banques: la croissance rapide des prêts amène à une mauvaise performance (étude)

Zurich (awp) - Le développement agressif des portefeuilles de prêts par les instituts de crédit conduit à terme à de mauvais rendements financiers. Banques, analystes financiers et investisseur semblent sous-estimer les risques, font remarquer les auteurs d'une étude publiée lundi par le Swiss Finance Institute.

Partant du principe que le rôle premier des banques est de collecter des dépôts de clients en excès de liquidités pour consentir des prêts aux individus qui en ont besoin, les trois auteurs - Rüdiger Fahlenbrach de l'EPF de Lausanne et les professeurs américains Robert Prilmeier et René Stulz - ont étudié les rendements financiers liés à l'augmentation de l'activité d'octroi de prêts pour des banques américaines entre 1972 et 2014.

Selon l'étude, la performance de ces établissements est inférieure à celle des autres banques, et cela "dès la troisième année qui suit la période de croissance et indépendamment des cycles économiques".

Pour étudier cette question, les chercheurs ont utilisé pour la première fois des données relatives aux portefeuilles de prêts et aux provisions pour pertes sur prêts propres à chaque banque, plutôt que des données agrégées au niveau national.

Dans un premier temps, les banques à forte croissance affichent un taux de rendement des actifs élevé, alors que celui des provisions restent faible. Mais après la poussée des premières années, la tendance s'inverse.

A en croire les auteurs de l'étude, les banquiers, tout comme les investisseurs, "ne prennent pas correctement en compte les risques de crédit et sont trop optimistes quant aux nouvelles opportunités".

Aussi recommandent-ils l'adoption d'une position longue sur les portefeuilles d'établissements affichant une faible croissance liée aux activités de crédit et courte sur les portefeuilles de banques où cette activité enregistre une forte croissance.

