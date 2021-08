Banques privées: le processus de consolidation s'intensifie (étude)

Zurich (awp) - Le processus de consolidation des banques s'est intensifié avec la crise pandémique et demeurera élevé à l'avenir, alors que l'écart entre les établissements privés de grande taille et les plus petits se creuse encore plus. Les premiers tirent bien leur épingle du jeu, tandis que les seconds continuent de souffrir.

Une étude menée conjointement par KPMG et l'Université de Saint-Gall (HSG) auprès de 83 banques privées en Suisse et publiée mardi montre que le nombre de banques privées en Suisse s'est contracté de 101 à 99 l'année dernière. Lorsque les transactions de fusions et acquisitions déjà annoncées se concrétiseront leur nombre va encore baisser pour se fixer à 93 instituts.

Un processus qui n'est pas près de s'éteindre, estime Christian Hintermann, expert bancaire et associé chez KPMG Suisse. "Le besoin de consolidation est encore élevé, surtout parmi les banques privées de petite et moyenne taille. Nous tablons donc sur une activité de transaction toujours intense dans les douze prochains mois. Nous nous attendons à ce que le nombre de banques privées sur le marché suisse diminue encore d'un quart à moyen terme."

Ces dix dernières années, le nombre des banques privées en Suisses a chuté de 40%: il y en avait encore 158 en 2011 et il n'y en aura plus que 93 d'ici la fin de l'année. Un mouvement qui s'explique à la fois par les exigences en termes de numérisation, le poids des charges réglementaires, la forte pression sur les marges et la nécessité de réaliser des économies d'échelle.

Différences frappantes dans les performances

Autre phénomène frappant révélé par l'étude, les grandes banques privées ont affiché des performances nettement meilleures dans la période sous revue que les petits établissements, prouvant leur résistance face aux défis liés à la crise pandémique: +0,8% pour les grandes, contre une chute de 7,2% pour les établissements de taille moyenne et même de 12,8% pour les petites.

C'est d'abord au niveau du ratio coûts-revenu que les différences sont marquantes: les grandes banques l'ont quelque peu amélioré, à 74%, tandis que chez les petites banques il s'est hissé de 10 points de pourcentage pour s'inscrire à 95%, sa valeur la plus élevée ces cinq dernières années.

"La solide performance des banques qui se sont montrées fortes face aux défis difficiles liés au marché et à la situation sanitaire témoigne des investissements qu'elles ont réalisé ces dernières années pour renforcer leur résilience. Elles y sont parvenues en investissant résolument dans l'acquisition de clients et l'efficacité", explique Philipp Rickert, responsable Financial Services chez KPMG Suisse.

Quant au rendement sur les fonds propres, si en moyenne il ne dépasse guère 1,1% pour les petites banques, il se propulse à 6,2% pour les instituts de grande taille.

md/al