Barcelone ne peut absorber une croissance continue et effrénée du nombre de touristes et doit imposer des restrictions pour ne pas devenir un "parc à thème" sans résidents, a déclaré mardi à Reuters le maire de la ville la plus visitée d'Espagne par les étrangers.

Le mois dernier, Barcelone s'est engagée à fermer toutes les locations de courte durée d'ici 2028 afin de contenir la flambée des prix de location pour les résidents. Au début du mois, les images d'une manifestation anti-tourisme sont devenues virales après que quelques manifestants ont utilisé des pistolets à eau pour asperger des touristes, alors que les rassemblements contre le tourisme de masse se multiplient en Espagne.

Le maire socialiste Jaume Collboni a déclaré qu'il poursuivrait ses efforts pour limiter l'offre car il ne peut pas influencer la demande, qui, selon lui, est infinie et pourrait augmenter de 3 à 8 % par an, ce qu'"aucune ville ne pourrait absorber".

"Si vous avez un théâtre d'une capacité de 300 places, vous ne pouvez pas en vendre 500 (billets) même si vous avez 200 personnes qui font la queue ? Tout a une limite", a déclaré M. Collboni lors d'un entretien dans son bureau, dont les murs sont ornés d'un tableau de Joan Miro et sur lequel se trouve une photo de Harvey Milk, icône des droits des homosexuels américains.

L'année dernière, quelque 26 millions de touristes ont visité cette ville de 1,6 million d'habitants, où le tourisme représente 15 % de l'économie, et les autorités se préparent à un record potentiel pour 2024.

"Le tourisme doit servir le modèle de la ville, et non l'inverse. C'est ce que nous faisons à Barcelone", a ajouté M. Collboni, qui s'attend à ce que d'autres villes reproduisent l'interdiction des appartements touristiques, car il a été contacté par des responsables d'autres villes.

En effet, les locations de courte durée par des touristes étrangers en Espagne ont augmenté de 24 % entre mars et mai, selon l'association de l'industrie du tourisme Exceltur.

M. Collboni, dont le mandat s'achève en 2027, a exclu d'assouplir l'interdiction, qu'il défend comme étant légale, bien qu'elle ait été contestée devant les tribunaux et qu'elle soit populaire, un sondage réalisé par le gouvernement local montrant que 75 % des habitants de Barcelone la soutiennent.

Lorsque les 10 000 appartements touristiques que compte actuellement la ville arriveront sur le marché d'ici 2028, cela équivaudra à la construction de biens immobiliers sur une décennie, a-t-il déclaré.

Il n'envisage pas non plus d'assouplir l'interdiction d'ouvrir de nouveaux hôtels dans le centre-ville, tout en cherchant à augmenter la taxe municipale que paient les passagers des bateaux de croisière qui séjournent moins de 12 heures. L'objectif, a-t-il dit, est que les arrivées par voie maritime cessent d'augmenter après avoir atteint le chiffre record de 3,6 millions de croisiéristes en 2023.

De son côté, M. Collboni a qualifié la manifestation des jets d'eau d'"absolument répréhensible" et ne représentant pas l'esprit de Barcelone, affirmant que tous les touristes étaient les bienvenus et que les protestations ne devaient pas effrayer les visiteurs.