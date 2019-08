Barclay appelle les Européens à renégocier les termes du Brexit

LONDRES, 4 août (Reuters) - Le ministre britannique chargé du Brexit, Stephen Barclay, a appelé dimanche le négociateur en chef des Européens, Michel Barnier, à retourner auprès des dirigeants de l'UE pour les convaincre de modifier les termes des discussions sur le divorce.

Les "réalités politiques" ont changé, souligne-t-il dimanche dans le Mail on Sunday, et l'accord actuel de retrait, négocié par Theresa May, ne pourra pas être accepté par la Chambre des communes.

Le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est engagé à mettre en oeuvre la sortie du Royaume-Uni de l'UE à la date du 31 octobre, avec ou sans accord.

Il a ajouté qu'il n'y avait aucun sens à mener de nouvelles discussions si les Européens n'acceptent pas de revenir sur le "backstop" nord-irlandais, une clause de sauvegarde qui interviendra en dernier recours pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord.

Ce retour à une frontière porte le risque d'une relance des tensions confessionnelles en Irlande du Nord.

"M. Barnier doit exhorter les dirigeants européens à prendre cela en compte s'ils veulent un accord (...) Sinon, le No Deal est sur les rails", écrit Barclay dans le Mail on Sunday.

"Nous sommes fermement convaincus que les questions liées à la frontière irlandaise doivent être abordées dans le cadre des discussions sur le futur accord entre le Royaume-Uni et l'UE - il aurait fallu que ce soit le cas dès le début - et nous sommes prêts à négocier en toute bonne foi sur cette base", ajoute-t-il.

Mais les Européens font valoir que ce "backstop" ne sera pas renégocié et qu'il est la conséquence des "lignes rouges" fixées par May pour les futures relations commerciales qui restent à négocier (la prédécesseure de Johnson a exclu un maintien du Royaume-Uni dans une union douanière avec les Européens et dans le marché unique). (Elizabeth Piper Henri-Pierre André pour le service français)