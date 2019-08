Barclays Bank (Suisse) procède à cinq nominations au conseil d'administration

Zurich (awp) - Barclays Bank (Suisse) compte cinq nouveaux membres du conseil d'administration. Cela s'inscrit dans la stratégie "visant à renforcer sa division de gestion de fortune et à développer son secteur de banque privée en Suisse", selon le communiqué paru jeudi.

Jean-Christophe Gerard sera membre du conseil d'administration. Il est actuellement directeur général de Barclays Monaco et Head of Private Bank pour la Suisse et Monaco.

Christine Mar Ciriani, actuellement associée dans l'industrie chez Motive Partners, siégera à titre de directrice non exécutive. Elle est un mentor pour Fusion, un programme d'accélérateurs, et F10, un incubateur et accélérateur FinTech, tous les deux basés en Suisse.

Luisa Delgado sera elle aussi directrice non exécutive. Elle a été directrice générale du leader de la lunetterie de luxe Safilo Group jusqu'en mars 2018. Elle est également administratrice non exécutive du conseil de surveillance d'Ingka Holding BV (Ikea) depuis 2012.

Hans-Kristian Hoejsgaard siégera lui en tant que directeur non exécutif. Il est vice-président du conseil d'administration de Calida Holding et directeur de l'organisateur d'événements et de foires MCH Group.

Ben Kroon occupera les mêmes fonctions. Originaire des Pays-Bas, il est arrivé en Suisse en 1997 pour rejoindre Citibank. Il a été responsable des affaires de la clientèle privée pendant 9 ans à la Banque Cantonale de Genève, avant de travailler pour HSBC.

Lawrence Dickinson, ancien membre de la direction de Barclays, demeure membre du conseil d'administration et présidera le comité de vérification.

Barclays Bank (Suisse) est basée à Genève depuis 1986 et à Zurich depuis 2012. L'établissement emploie environ 215 personnes.

