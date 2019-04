Barclays positif sur les actions au printemps

"Ne vendez pas encore le rally", recommande Barclays à ses clients dans une étude parue ce matin. La banque britannique avance quatre arguments en faveur d'une poursuite de la hausse au second trimestre :

• Le positionnement est encore baissier : malgré le rebond, les flux sont restés négatifs sur les actions et les biais sont plutôt défensifs.

• Les banques centrales principales, la Fed et la BCE, sont en mode très accommodant.

• La phase de croissance mondiale n'est pas achevée.

• Le risque géopolitique est bien intégré.



Même si cela paraît tentant, Barclays se garde bien de comparer 2019 à 2016, car les conditions monétaires sont moins favorables, le cycle est plus avancé et la Chine ne devrait pas surstimuler la croissance. L'année ne sera pas exceptionnelle pour les résultats d'entreprises, mais pas négative non plus, alors que les multiples de valorisation sont corrects (cf. tableau des PE ci-dessous).





Tableau compilé par Barclays Tableau compilé par Barclays



La banque se montre prudemment optimiste dans ses choix, mais aussi sélective. Elle préfère les cycliques bon marché aux défensives onéreuses. La mine, les matériaux de construction et l'inusable luxe sont les secteurs avec le meilleur Beta, selon Barclays, qui surpondère aussi l'immobilier, l'assurance et l'énergie. A l'inverse, la santé et les biens de consommation de base sont à écarter.