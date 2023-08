Barclays a reçu des offres non contraignantes de la part de sociétés de capital-investissement, dont Warburg Pincus et Centerbridge, pour l'achat de sa filiale allemande de crédit à la consommation, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier.

Les soumissionnaires attendent de savoir s'ils passent à la deuxième phase de l'appel d'offres pour l'unité, officiellement appelée Barclaycard Germany, dont le prix est d'environ 500 millions d'euros (547 millions de dollars), ont dit les deux premières sources, sous le couvert de l'anonymat.

Pollen Street et plusieurs banques basées en Allemagne et ailleurs en Europe ont manifesté leur intérêt pour une offre avant la date limite initiale du 21 juillet, ont ajouté les deux personnes, mais il n'est pas certain qu'elles soient toujours dans la course.

Barclays, Warburg Pincus, Centerbridge et Pollen Street se sont refusés à tout commentaire.

La vente de l'unité allemande s'inscrit dans le cadre d'une révision stratégique plus large des activités de paiement de Barclays, a déclaré une quatrième personne au courant de l'affaire.

Selon un rapport de Reuters datant de juin, la banque a engagé un cabinet de conseil international pour analyser si certaines de ses activités de paiement devraient être développées, vendues séparément ou combinées avec d'autres fournisseurs.

Seuls les soumissionnaires disposant d'une licence bancaire peuvent se porter acquéreurs de l'actif, ce qui signifie que les sociétés de capital-investissement sont susceptibles de faire une offre par l'intermédiaire d'une société bancaire faisant partie de leur portefeuille, ont déclaré toutes les sources.

Warburg Pincus est censé faire une offre par l'intermédiaire de sa banque belge Aion, qu'il a achetée en 2018, a déclaré la première source, ajoutant qu'un accord élargirait son portefeuille de prêts en dehors de la Belgique.

Centerbridge fait une offre par l'intermédiaire de sa place de marché de crédit allemande Auxmoney, qu'elle a achetée en 2020, selon la deuxième personne.

Une acquisition de l'unité allemande étendrait la présence d'Auxmoney dans l'espace des cartes de crédit, adjacent au prêt à la consommation, a ajouté cette personne.

L'unité de Barclays basée à Hambourg, qui compte environ deux millions de clients et 700 employés, a déclaré un portefeuille de prêts, ou actifs, de 4 milliards de livres (5,1 milliards de dollars) à la fin du mois de juin. Elle propose des cartes de crédit ainsi que des prêts pour des biens à bas prix.

(1 dollar = 0,9146 euro)

(1 $ = 0,7871 livre) (Reportage d'Amy-Jo Crowley, Emma-Victoria Farr, complément d'information de Pablo Mayo Cerqueiro, édition d'Elisa Martinuzzi et Mark Potter)