Barclays a relevé mardi son objectif 2024 pour l'indice de référence S&P 500 de 5 300 à 5 600, car elle s'attend à une forte croissance des bénéfices des entreprises technologiques de grande capitalisation.

La maison de courtage a rejoint des pairs comme Citigroup et Goldman Sachs en relevant leurs objectifs annuels pour l'indice sur l'espoir d'un "atterrissage en douceur" aux États-Unis et d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale plus tard cette année.

En février, Barclays a relevé son objectif 2024 pour l'indice à 5 300, soulignant la résilience de l'économie américaine et les bénéfices solides des grandes entreprises technologiques.

L'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) et la probabilité accrue d'une réduction des taux de la Fed en 2024 ont propulsé le S&P 500 à des niveaux record cette année. L'indice a clôturé à 5 564,41 points lundi et a progressé de 16,6 % depuis le début de l'année.

Barclays a également relevé ses prévisions de bénéfices par action (BPA) pour 2024 pour les sociétés de l'indice à 241 dollars contre 235 dollars.

"Bien que notre hypothèse de valorisation pour les Big Tech soit élevée, les multiples ajustés à la croissance sont raisonnables et nous nous attendons à ce que le groupe gagne dans ses valorisations", ont déclaré les stratèges de Barclays dans une note.

Les grandes valeurs technologiques, telles que le Magnificent 7, qui comprend Apple et Nvidia, continuent de publier des résultats solides, mais la désinflation pèserait sur les bénéfices du reste du S&P 500, a déclaré Barclays, même si l'impact serait moindre.

Parallèlement, la société de courtage a déclaré qu'elle était devenue "positive" à l'égard du secteur des services aux collectivités en raison des attentes d'une croissance des bénéfices supérieure à celle des autres actions du S&P 500.