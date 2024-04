Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il se concentrait sur l'ampleur persistante de l'inflation des biens et des services, et qu'il estimait que le ralentissement de la hausse des prix devait être plus généralisé avant qu'il n'envisage de réduire les taux d'intérêt.

M. Barkin, qui a voté cette année sur la politique des taux d'intérêt de la Fed, a décrit dans un entretien accordé jeudi à Reuters la manière dont il analysera les données à venir, alors que la banque centrale s'apprête à faire un choix critique sur le début des réductions de taux d'intérêt. Les investisseurs s'attendent à ce que cette première réduction intervienne en juin, mais elle pourrait être repoussée à plus tard dans l'année si les rapports clés des semaines à venir montrent des progrès insuffisants dans la maîtrise de l'inflation.

M. Barkin n'a pas l'habitude de fournir des détails sur ses projections de taux, mais il a fait part de ses préoccupations concernant les données récentes sur l'inflation, en particulier de son inquiétude quant au fait que suffisamment d'entreprises conservent un pouvoir de fixation des prix suffisant pour maintenir les chiffres de l'inflation à un niveau élevé.

Selon lui, avant la pandémie, environ un quart des biens et services avaient tendance à connaître des augmentations de prix supérieures à 3 %. "Aujourd'hui, 55 % du panier est supérieur à 3 %, et 55 % du panier est supérieur à 3 %, ce qui est difficilement compatible avec le type de progrès que vous souhaiteriez réaliser pour ramener l'inflation globale à l'objectif de 2 % de la banque centrale, a déclaré M. Barkin.

À la fin de 2023, "la qualité des chiffres à la fin de l'année était si bonne... qu'il était facile de se convaincre d'une inclinaison vers l'avant", alors que la Fed modifiait sa position pour jeter les bases d'éventuelles baisses de taux, a déclaré M. Barkin.

L'inflation plus élevée que prévu en janvier et février a toutefois tempéré l'optimisme qu'il avait qualifié de "transcendant" au début de l'année.

Dans l'ensemble, les responsables de la Fed prévoient toujours d'abaisser les taux d'intérêt cette année par rapport au niveau actuel de 5,25 % à 5,50 % qu'ils ont atteint depuis juillet. Toutefois, à l'instar de M. Barkin, de nombreux responsables politiques ont exprimé ces derniers jours leur inquiétude face à l'obstination surprenante de l'inflation depuis le début de l'année.

PAS DE CALENDRIER

Bien que M. Barkin ait noté que les changements dans les habitudes de dépenses saisonnières et d'autres facteurs ont pu fausser les données sur les prix en début d'année, il a également déclaré que la publication, la semaine prochaine, de l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars sera importante pour déterminer si le début de l'année n'était qu'une "bosse" dans le processus de retour à la stabilité des prix.

"Si vous avez un autre mois qui ressemble à janvier ou février, cela vous fait prendre une direction très différente quant au degré d'inclinaison vers l'avant", a déclaré M. Barkin.

"Vous pourriez continuer à imaginer une trajectoire dans laquelle... nous avons traversé deux mois difficiles et nous allons revenir au dernier semestre de l'année dernière. Mais je pense qu'il est également facile d'imaginer d'autres voies", a déclaré M. Barkin. "Je suis ouvert à des réductions de taux lorsque les données relatives à l'inflation me donneront confiance. Je n'ai pas de calendrier pour cela".

Il a toutefois indiqué que ses conversations avec les entreprises locales avaient soulevé des questions. Les restaurants et les détaillants locaux reconnaissent qu'ils n'ont pas le pouvoir de fixation des prix dont ils jouissaient lors de la réouverture après la pandémie, mais ils trouvent aussi des moyens de segmenter les hausses de prix pour les différents produits destinés aux consommateurs à faibles, moyens et hauts revenus.

Le "résultat net", a-t-il dit, est une inflation moindre que celle des deux dernières années, mais toujours supérieure à celle qui prévalait avant la pandémie.

"Je continue à voir, pas partout mais dans plus d'endroits que je ne le pense, ce type de réflexion sur les prix", a déclaré M. Barkin.

"Je pense que nous sommes à la fin de la forte inflation et que le processus de désinflation se poursuit", a-t-il ajouté. "La rapidité de ce processus est une question qui dépend des données.