Barkin voit des hausses de taux plus lentes, plus longues et peut-être plus élevées.

"Je suis très favorable à la voie qui est plus lente, probablement plus longue et potentiellement plus élevée", a déclaré M. Barkin lors d'une interview avec Bloomberg TV, bien qu'il ait refusé de dire à quel niveau il pense que les taux devront aller, disant que la Fed fera "ce que nous devons faire" pour atténuer les pressions sur les prix.

"Vous ne voulez évidemment pas faire des dégâts que vous n'avez pas à faire. Mais l'accent est mis sur l'inflation et la maîtrise de l'inflation."

La Fed a augmenté les coûts d'emprunt plus rapidement cette année qu'à n'importe quel moment depuis le début des années 1980, en utilisant des sauts de 75 points de base à chacune des quatre dernières réunions pour amener le taux directeur dans sa fourchette actuelle de 3,75 % à 4 %.

Les responsables politiques ont signalé qu'ils pourraient agir plus lentement à partir de leur réunion du mois prochain, même si certains, dont le président de la Fed, Jerome Powell, ont signalé que les taux d'intérêt pourraient finalement devoir être plus élevés que la médiane de 4,6 % que les responsables politiques de la Fed avaient estimé en septembre être suffisante pour réduire l'inflation.

M. Barkin a déclaré qu'il pensait que la Fed devait s'assurer de ne pas arrêter de relever les taux trop tôt, et qu'elle devait garder toute discussion sur un éventuel assouplissement de la politique jusqu'à ce qu'elle soit sûre que l'inflation est sous contrôle.

"Il est utile d'être un peu plus prudent lorsque vous êtes en territoire restrictif, car vous savez, ce que vous faites va affecter les choses quelque part dans le futur", a-t-il déclaré.

"Ce n'est pas la même chose que de ne pas bouger ; je pense simplement que c'est une meilleure approche de gestion du risque que d'avancer un peu plus lentement à mesure que l'on recueille les données."

Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait envisager que la Fed maintienne des taux élevés jusqu'en 2024, une possibilité évoquée par le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, plus tôt dans la journée, M. Barkin a répondu par l'affirmative. "Cela dépend beaucoup de ce que nous voyons du côté de l'inflation", a-t-il dit.