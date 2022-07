Barkindo, membre de l'OPEP, affirme que le secteur pétrolier est assiégé en raison du sous-investissement.

"Notre industrie est maintenant confrontée à d'énormes défis sur de multiples fronts", a-t-il déclaré aux délégués d'une conférence sur l'énergie dans la capitale du Nigeria.

"Et ceux-ci menacent notre potentiel d'investissement maintenant et à long terme, pour le dire crûment, mes chers amis, l'industrie pétrolière et gazière est assiégée", a-t-il dit, citant les développements géopolitiques en Europe.

Les retombées de la guerre en Ukraine ont laissé de nombreux pays dans le monde vulnérables à la flambée des prix de l'énergie.