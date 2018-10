Barnier ouvert à une prolongation d'un an de la transition post-Brexit - Financial Times

LONDRES, 16 octobre (Reuters) - Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE sur le retrait britannique, s'est dit ouvert à une prolongation d'un an de la période de transition qui débutera à compter du Brexit, le 29 mars prochain, rapporte mardi soir le Financial Times, citant des diplomates européens à la veille du sommet de Bruxelles.

Pour l'heure, cette période de transition, qui ne s'appliquera qu'en cas d'accord sur le divorce britannique, doit expirer fin décembre 2020. Durant cette période de 21 mois, l'ensemble des règles communautaires continueront de s'appliquer à la Grande-Bretagne.

Elle doit permettre d'éviter un saut dans le vide au lendemain du Brexit et donner aux négociateurs le temps de s'accorder sur le traité qui fixera les relations futures entre le Royaume-Uni et les Européens.

Citant des diplomates européens, le FT indique que Michel Barnier a déclaré aux ministres européens des Affaires étrangères des Vingt-Sept, qu'il rencontrait mardi à Luxembourg, que la Commission était "prête à proposer de nouvelles idées pour parvenir à un accord d'ici le mois prochain".

"Ce plan, présenté de manière informelle au Royaume-Uni lors de discussions la semaine dernière, implique d'inclure une clause de prolongation d'un an de la période de transition de 21 mois qui se termine en décembre 2020", écrit le Financial Times https://www.ft.com/content/6582b8ce-d175-11e8-a9f2-7574db66bcd5. "Cela donnerait plus de temps pour s'accorder sur une nouvelle relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'UE et éviterait des arrangements spécifiques pour l'Irlande du Nord."

En contre-partie, ajoute le FT, Londres accepterait une solution à deux vitesses pour régler la question irlandaise et éviter le rétablissement d'une frontière "dure" à travers l'île d'Irlande.

Ce mécanisme, poursuit le journal, inclurait à la fois un filet de sécurité ("backstop") pour la seule Irlande du Nord, de sorte que la province britannique, quelle que soit l'issue des négociations commerciales à venir, reste dans l'union douanière et le marché unique pour les marchandises, et des références à une union douanière cette fois au niveau du Royaume-Uni tout entier.

A Berlin, s'appuyant sur des documents internes du gouvernement fédéral allemand, le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung a également fait état d'une offre de prolongation de la période de transition émanant de la Commission, sans en préciser la durée. (Henri-Pierre André pour le service français)