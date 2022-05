Barr, le choix de Biden pour le rôle de régulateur de la Fed, passe sans encombre l'audition de confirmation.

M. Barr, qui a occupé le poste de haut fonctionnaire du département du Trésor sous le président démocrate Barack Obama, a reçu quelques questions sceptiques de la part des législateurs républicains. Mais il y avait peu d'indications d'un effort concerté pour couler sa candidature, et les démocrates modérés semblaient le soutenir.

Témoignant devant la commission bancaire du Sénat, M. Barr a adopté un ton mesuré sur un large éventail de questions, notamment le risque financier lié au changement climatique et la réglementation appropriée des cryptomonnaies, tout en promettant d'adopter une vision globale de l'état général de la réglementation bancaire aux États-Unis.

Il est sorti de l'audition dans une position plus forte que Sarah Bloom Raskin, la première candidate de Biden à la vice-présidence de la supervision de la Fed, qui a retiré sa nomination après que le sénateur démocrate Joe Manchin ait refusé de la soutenir.

M. Manchin s'est opposé à Mme Raskin en grande partie à cause de ses commentaires passés suggérant que les régulateurs financiers devraient jouer un rôle agressif pour aider à la transition de l'économie vers l'utilisation de formes d'énergie plus propres. Lorsqu'elle a été pressée sur la question du climat jeudi, Mme Barr a insisté sur le fait que la Fed avait des pouvoirs "importants mais assez limités", qui sont axés sur l'évaluation des risques que les banques pourraient encourir en raison du changement climatique, comme elle le ferait pour toute autre préoccupation imminente.

"Je pense que la Réserve fédérale ... ne devrait pas avoir pour mission de dire aux institutions financières de prêter à un secteur particulier ou de ne pas prêter à un secteur particulier", a-t-il déclaré.

M. Barr, actuellement professeur de droit à l'Université du Michigan, s'est déjà attiré le soutien de démocrates modérés, ainsi que de progressistes soucieux de renforcer la surveillance de Wall Bourse après ce qu'ils considèrent comme un assouplissement de la réglementation sous les républicains. Au Trésor, Barr a été une figure centrale dans la rédaction de la loi de réforme financière Dodd-Frank de 2010, qui a établi une série de mesures de protection après la crise financière de 2008.

Jeudi, M. Barr a fait face à un certain scepticisme de la part des républicains, qui ont fait remarquer à plusieurs reprises qu'il s'était opposé vocalement à une mesure de déréglementation bancaire de 2018 que plusieurs démocrates modérés soutenaient. Barr a déclaré qu'il avait des préoccupations avec certains aspects de la loi, mais qu'il soutenait l'un de ses grands principes : la création d'un environnement réglementaire à plusieurs niveaux pour les banques, les règles les plus strictes étant réservées aux plus grandes entreprises.

En ce qui concerne les cryptomonnaies, M. Barr a déclaré que la technologie avait "un certain potentiel de hausse", mais que les monnaies stables, en particulier, pouvaient poser des "risques pour la stabilité financière" si les clients les croient plus fiables qu'elles ne le sont en réalité. Barr a déjà conseillé et siégé au conseil d'administration de plusieurs entreprises de crypto et fintech, mais a déclaré lors de l'audience de jeudi que, si sa nomination était confirmée, il ne travaillerait pas dans le secteur financier pendant quatre ans après avoir quitté le gouvernement.

Barr occuperait le poste vacant restant au conseil de la Fed et s'occuperait d'un vaste programme qui inclurait probablement la révision des règles qui ont été assouplies sous son prédécesseur, Randal Quarles, et la prise de mesures pour faire face au risque de changement climatique, aux fintechs et aux cryptomonnaies.

Les progressistes, qui s'étaient précédemment opposés à la candidature de M. Barr à d'autres postes de l'administration Biden, la jugeant trop modérée, ont changé de discours alors que le plus haut poste de régulation de la Fed est vacant depuis des mois.

Cette aile du parti avait vu plusieurs candidats favoris, dont Raskin et Saule Omarova, un précédent choix de Biden pour un autre poste de régulateur bancaire, échouer en raison de la résistance des démocrates modérés.

S'il est confirmé, M. Barr rejoindra également la Fed au moment où la banque centrale se bat pour faire baisser une inflation qui atteint des sommets depuis 40 ans. Il a rappelé au panel qu'il n'est pas un expert en macroéconomie mais a déclaré que l'inflation est beaucoup trop élevée et qu'il serait "fortement engagé" pour la ramener à l'objectif de 2% de la banque centrale.

"Si la Réserve fédérale fait bien son travail, l'économie fonctionne pour tout le monde", a déclaré M. Barr tout en faisant remarquer que la tâche de faire baisser l'inflation sera difficile à accomplir.