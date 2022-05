Barr, le choix de Biden pour le rôle de régulateur de la Fed, sera interrogé par le Sénat.

M. Barr, ancien haut fonctionnaire du département du Trésor sous la présidence de Barack Obama, semble être bien placé pour obtenir la confirmation du Sénat après avoir reçu le soutien précoce des principaux modérés et des démocrates progressistes dans la chambre divisée en deux parties égales. Il témoignera devant la commission bancaire du Sénat à 10 heures ET (1400 GMT).

Dans son témoignage préparé, M. Barr a déclaré qu'il veillerait à ce que le système financier soit résilient, fonctionne de manière équitable et laisse place à l'innovation avec des "règles de conduite claires".

Il est dans une position plus forte que Sarah Bloom Raskin, la première candidate de Biden au poste de vice-présidente chargée de la supervision de la Fed, qui a retiré sa candidature après que le démocrate Joe Manchin a refusé de la soutenir.

M. Barr, actuellement professeur de droit, s'est déjà attiré le soutien de démocrates modérés, dont M. Manchin, et de progressistes soucieux de renforcer la surveillance de Wall Bourse après ce qu'ils considèrent comme un assouplissement de la réglementation sous les républicains. Au Trésor, Barr a été une figure centrale dans la rédaction de la loi de réforme financière Dodd-Frank de 2010, qui a établi une série de mesures de protection après la crise financière de 2008.

"Il s'agira d'une audience beaucoup plus facile, plus simple et plus rapide que la dernière fois", a déclaré Isaac Boltansky, directeur de la recherche politique de la maison de courtage BTIG, ajoutant que Barr devrait être confirmé d'ici le mois d'août.

Barr occuperait le poste encore vacant au sein du conseil d'administration de la Fed et s'occuperait d'un vaste programme qui devrait inclure la révision des règles qui ont été assouplies sous son prédécesseur, Randal Quarles, et la prise de mesures pour faire face au risque de changement climatique, aux fintechs et aux cryptomonnaies.

Mme Raskin a retiré sa nomination après que M. Manchin, qui représente la Virginie-Occidentale, une région productrice de charbon, se soit opposé à elle parce qu'elle avait demandé aux régulateurs financiers de surveiller plus activement les risques liés au changement climatique. Cette décision a effectivement mis fin à sa nomination.

Mais Manchin a annoncé mardi qu'il soutiendrait Barr. Dans l'aile progressiste, Elizabeth Warren, une éminente critique des grandes banques, a déclaré en avril qu'elle soutenait Barr.

Les progressistes ont changé d'avis sur Barr après s'être opposés à lui l'année dernière pour le poste de contrôleur de la monnaie, un autre poste de réglementation de haut niveau. Ils voulaient un choix plus libéral, affirmant que son travail dans le secteur privé, ainsi que sa résistance à certaines propositions plus strictes de Dodd-Frank, étaient des marques contre lui.

Cependant, après que les candidats préférés des progressistes, y compris Raskin et Saule Omarova, une précédente sélection de Biden pour le poste de contrôleur de la monnaie, aient échoué en raison de la résistance des démocrates modérés, ils sont maintenant désireux de simplement remplir les postes clés.

Le travail de réglementation de la Fed, par exemple, a ralenti sans un chef de la supervision à plein temps.

"La Fed a besoin de toute urgence d'un vice-président à bord qui puisse se prémunir contre les risques pour la stabilité financière", a déclaré Carter Dougherty, porte-parole du groupe de défense Americans for Financial Reform.

S'il est confirmé, M. Barr rejoindra également 18 autres décideurs de la Fed pour définir le cours de la politique monétaire, alors que la banque centrale se bat pour faire baisser l'inflation qui atteint des sommets depuis 40 ans. Les opinions de Barr sur la politique monétaire ne sont pas bien connues, mais jusqu'à présent, les décideurs ont été unanimes pour adopter une position plus agressive à mesure que les pressions sur les prix ont persisté. M. Barr a noté dans son témoignage préparé qu'il serait "fortement engagé" à faire baisser l'inflation s'il était confirmé.