Barrack, collecteur de fonds de Trump, plaide non coupable à de nouvelles accusations dans l'affaire de lobbying aux EAU

Les procureurs fédéraux de l'arrondissement de Brooklyn, à New York, ont dévoilé la semaine dernière neuf chefs d'accusation contre Thomas Barrack, dont celui d'avoir agi en tant qu'agent étranger non enregistré et d'avoir fait de fausses déclarations.

Barrack, l'ancien directeur de la société de gestion d'investissements Colony Capital, a été inculpé l'année dernière dans un acte d'accusation à sept chefs.

Les procureurs affirment que Barrack, qui a présidé le fonds inaugural de Trump en 2017 et était un invité fréquent de la Maison Blanche, a utilisé son influence pour faire avancer les objectifs de politique étrangère des EAU aux États-Unis sans s'enregistrer en tant que lobbyiste.

Selon le dernier acte d'accusation, Barrack a cherché à obtenir des investissements de fonds souverains des EAU en même temps qu'il faisait du lobbying pour le pays.

Barrack a inscrit son plaidoyer lors d'une audience virtuelle devant le juge de district américain Brian Cogan.

La sélection du jury pour son procès devrait commencer en août.