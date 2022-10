Bastia et Bordeaux se neutralisent

Les Bastiais et les Bordelais ne sont pas parvenus à se départager dans ce match de clôture de la 12e journée de Ligue 2 BKT. Après un début de rencontre dans lequel les deux formations se sont observées, les Corses ont accéléré mais la frappe d'Alfarela a été tranquillement captée par Poussin. De son côté, Gregersen n'est pas loin de trouver la faille sur corner et sa tête passe à côté des cages de Placide. Au retour des vestiaires, les locaux accélèrent mais butent sur une défense bordelaise bien en place. Alors qu'on se dirige vers un match nul sans but, Bordeaux va ouvrir le score grâce à Ignatenko sur corner. Les locaux ne vont cependant pas abdiquer et arrachent l'égalisation dans les dernières secondes de la partie sur un coup franc de Van Den Kerkhof. Ce match nul permet néanmoins à Bordeaux de s'emparer seul de la tête du championnat. Avec 24 points au compteur, les joueurs de David Guion devancent d'une longueur Le Havre, Sochaux et Amiens. De son côté, Bastia conserve sa place dans la première partie de tableau de Ligue 2 BKT. Les hommes de Régis Brouard sont neuvièmes du classement avec 17 unités.

par Lucas Fontaine (iDalgo)