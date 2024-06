Les sociétés d'investissement Battery Ventures et Silver Lake étudient la possibilité de vendre Clubessential Holdings. Elles espèrent ainsi valoriser le fournisseur de logiciels de gestion de clubs à près de 3 milliards de dollars, selon des personnes au fait du dossier.

Un processus de vente de Clubessential est en cours avec les conseils de banquiers d'affaires, ont déclaré les sources.

Clubessential prévoit de générer environ 255 millions de dollars de chiffre d'affaires et 135 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au cours des 12 prochains mois, ont ajouté les sources.

Les sources ont précisé qu'aucune transaction n'était certaine et ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle.

Silver Lake s'est refusé à tout commentaire. Battery Ventures et Clubessential n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Clubsessential fournit des logiciels de gestion des membres et des clubs ainsi que des solutions de paiement intégrées aux clubs privés, aux terrains de golf publics, aux clubs de santé et de remise en forme, aux spas, aux organisations militaires, aux municipalités et aux organisations de colonies de vacances.

La société, basée à Cincinnati (Ohio), exploite neuf marques, dont Clubessential, ClubReady, RecDesk et CampBrain. Elle fournit des services à plus de 20 000 clients dans 70 pays, selon son site web.

Clubessential a été fondée en 1998 par William Ivers. Battery Ventures est devenu l'actionnaire majoritaire de la société en 2016. Silver Lake a acquis une participation minoritaire dans l'entreprise en 2021. (Reportage de Milana Vinn à New York ; Rédaction de Rod Nickel)