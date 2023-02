Battu et divisé, le centre-gauche italien cherche un nouveau leader

Les partisans du PD devront choisir entre deux candidats radicalement différents qui proposent des points de vue opposés sur la manière de relancer le parti après une série de défaites électorales cuisantes.

Le favori, Stefano Bonaccini, est président de la riche région septentrionale d'Émilie-Romagne. Il se présente comme un administrateur avisé et un gagnant de voix avéré, qui chercherait des alliances entre partis pour vaincre la coalition de droite au pouvoir.

Il est opposé à Elly Schlein, une étoile montante de la politique italienne qui souhaite que le PD se déplace vers la gauche et s'unisse derrière des valeurs fondamentales, telles que l'égalité des sexes, les droits LGBTQ, le changement climatique et la réforme du travail.

"Je ne suis pas sûre qu'aucun de ces deux candidats puisse mener le PD à la victoire lors des prochaines élections, mais Bonaccini aurait certainement un attrait plus large", a déclaré Sofia Ventura, professeur de sciences politiques à l'université de Bologne.

"La droite encourage Schlein. Ils pensent qu'elle rendrait le PD inéligible."

Le PD n'a jamais remporté une élection nationale depuis sa création en 2007, mais il s'est montré habile à forger des coalitions et a fourni trois des six derniers premiers ministres italiens.

Le parti lui-même est déchiré par des divisions, ce qui signifie qu'il cherche maintenant son neuvième dirigeant en 16 ans, et ses racines locales autrefois fortes s'étiolent, le laissant à la tête de seulement quatre des 20 régions italiennes.

IDENTITÉ PERDUE

Son dernier dirigeant, Enrico Letta, a démissionné après que le PD soit arrivé loin derrière aux élections législatives de 2022, payant un lourd tribut pour n'avoir pas réussi à forger une alliance avec des groupes comme le Mouvement 5 étoiles et d'autres opposants au bloc de Meloni.

Alors que le Mouvement 5 étoiles a réussi à se présenter comme le défenseur des pauvres et du sud, l'identité du PD est devenue floue. Il gagne le soutien des élites métropolitaines mais a perdu le contact avec les électeurs de la classe ouvrière.

Les détracteurs de Bonaccini disent que le leader régional de 56 ans représente le passé, pas l'avenir. "Il est aussi ennuyeux qu'un entrepreneur de pompes funèbres", a déclaré cette semaine le célèbre photographe Oliviero Toscani, exhortant le PD à se rallier à Schlein.

Si elle obtient le feu vert, Schlein, 37 ans, deviendrait la première personne ouvertement LGBTQ à diriger un grand parti en Italie.

Pro-européenne et féministe, elle a des racines juives et a écarté deux vétérans bien établis du parti lors des primaires pour gagner une place au second tour de dimanche, qui sera ouvert à tout résident enregistré en Italie. Le gagnant devrait être annoncé dimanche soir.

Des isoloirs de fortune sont installés dans tout le pays et les responsables du PD espèrent qu'au moins un million de personnes y participeront. Plus de 3,5 millions de personnes ont voté lors de la première course à la direction du PD en 2007, mais les chiffres ont diminué depuis et la menace du mauvais temps risque de freiner encore plus la participation ce week-end.