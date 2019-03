Baxter et bioMérieux annoncent leur collaboration pour améliorer l'identification et le traitement de l'insuffisance rénale aiguë

Regulatory News:

Baxter International Inc. (NYSE: BAX), un acteur leader des soins intensifs, et bioMérieux (Paris:BIM), acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annoncent un accord de collaboration pour le développement de futurs biomarqueurs permettant d’identifier rapidement l’insuffisance rénale aiguë (IRA) et de donner des informations pour le traitement. Cette annonce a été rendue publique cette semaine lors du Symposium international sur les soins intensifs et la médecine d'urgence (ISICEM - International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine).

« Nous sommes déterminés à améliorer l’état de santé des patients gravement malades tout au long de leur parcours de soins. Cela consiste notamment à saisir les opportunités de diagnostiquer l’IRA plus précocement afin que le patient bénéficie de la meilleure thérapie », a déclaré Reaz Rasul, directeur général de l’activité Acute Therapies de Baxter. « En collaborant avec les équipes de bioMérieux, nous pourrons conjuguer leur expertise dans le domaine du diagnostic avec notre expérience en matière d’avancées médicales les plus récentes apportées aux unités de soins intensifs. »

« En tant que leader des solutions pionnières de diagnostic, nous nous réjouissons de collaborer avec Baxter pour relever les défis importants de la médecine en soins intensifs tels que l’IRA. Pour y parvenir, les équipes d’Astute, société récemment acquise par bioMérieux, sont engagées dans le développement de nouveaux biomarqueurs à forte valeur médicale pour améliorer la prise en charge des patients », a déclaré Mark Miller, directeur exécutif, Affaires médicales de bioMérieux.

L'IRA est une diminution soudaine de la fonction rénale qui intervient sur une période de quelques heures à quelques jours. Elle est souvent la conséquence d'une maladie, d'un traumatisme ou d'une infection. La perte soudaine de la fonction rénale entraîne l'accumulation de toxines et de liquides dans le sang qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner la mort. Le stade le plus sévère de l'IRA nécessite une dialyse pour remplacer la fonction de purification du sang assurée par les reins. L'IRA est une complication de plus en plus fréquente des maladies aiguës au sein des unités de soins intensifs et des hôpitaux. Son diagnostic précoce est essentiel.1,2,3

Les termes détaillés de l'accord ne sont pas communiqués.

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans 43 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2018, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,4 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs et logiciels et services) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses et certaines maladies en soins intensifs. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris Code : BIM – Code ISIN: FR0013280286 Reuters : BIOX.PA/Bloomberg: BIM.FP

Site internet : www.biomerieux.com et site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com

ABOUT BAXTER

Every day, millions of patients and caregivers rely on Baxter’s leading portfolio of critical care, nutrition, renal, hospital and surgical products. For more than 85 years, we’ve been operating at the critical intersection where innovations that save and sustain lives meet the healthcare providers that make it happen. With products, technologies and therapies available in more than 100 countries, Baxter’s employees worldwide are now building upon the company’s rich heritage of medical breakthroughs to advance the next generation of transformative healthcare innovations. To learn more, visit www.baxter.com and follow us on Twitter, LinkedIn and Facebook.

This release includes forward-looking statements concerning the development of AKI related biomarkers through a new collaboration between Baxter and bioMérieux. The statements are based on assumptions about many important factors, including the following, which could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements: satisfaction of regulatory and other requirements; actions of regulatory bodies and other governmental authorities; product quality, manufacturing or supply, or patient safety issues; changes in law and regulations; and other risks identified in Baxter's most recent filing on Form 10-K and other SEC filings, all of which are available on Baxter's website. Baxter does not undertake to update its forward-looking statements.

Baxter is a registered trademark of Baxter International Inc.

