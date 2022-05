Bayard n'a pas encore achevé l'intégration des filiales Globus

Zurich (awp) - L'intégration des filiales Globus, acquises en 2020, au sein du groupe Bayard n'est pas encore achevée. Il faudra encore un an et demi à trois ans pour y arriver, a déclaré Silvia Bayard dans une interview à la NZZ am Sonntag. Elle a précisé que l'évolution des nouvelles filiales est réjouissante et que l'objectif est d'arriver à des chiffres clés similaires aux autres boutiques du groupe.

Mode Bayard AG a inscrit des chiffres noirs y compris durant la pandémie, a souligné Mme Bayard. Les mesures de chômage partiel ont beaucoup aidé et nombre de bailleurs ont fait un geste en faveur du groupe, a-t-elle ajouté.

Après la pandémie, on constate un retour de la clientèle, y compris les jeunes, qui ont beaucoup souffert de la crise du coronavirus. La patronne de Bayard ne croit pas à un déplacement des affaires vers l'internet. Bayard a fermé sa boutique en ligne en 2020. On y a investi beaucoup durant dix ans, mais on n'a pas atteint les chiffres noirs. De plus, 60% des marchandises commandées sur internet étaient retournées, et souvent pas en bon état.

Le groupe Bayard se compose de magasins de mode Bayard, et de magasins de marques comme Marc O'Polo, Esprit ou Gerry Weber. Il exploite 93 boutiques dans toute la suisse et réalise, selon la NZZ am Sonntag, un chiffre d'affaires de 150 millions de francs suisses par année. Bayard a été fondé en 1912 à Viège. En 1989, il a été repris par Fredy Bayard, troisième génération. En 1995, M. Bayard a entamé l'expansion du groupe avec son épouse Silvia.

tp/rp