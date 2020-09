Bayer : a finalisé l'acquisition de KaNDy Therapeutics

09/09/2020 | 10:08

Bayer a annoncé avoir finalisé l'acquisition de la société de biotechnologie britannique KaNDy Therapeutics.



Cette acquisition permettra d'élargir son pipeline de développement de médicaments dans les soins de santé des femmes.



' Nous sommes heureux de recevoir l'autorisation antitrust et de conclure officiellement l'acquisition de KaNDY Therapeutics Ltd.', a déclaré le Dr Sebastian Guth, président de Bayer des produits pharmaceutiques, région des Amériques.



' Cette acquisition est un autre témoignage de notre engagement envers la santé des femmes qui non seulement élargit notre portefeuille, mais a le potentiel, si elle est approuvée, de proposer une nouvelle option de traitement qui pourrait avoir un impact significatif sur la vie des femmes.



