Bayer : collaboration avec le groupe Roche

29/05/2019 | 16:44

Le groupe Allemand Bayer a annoncé son intention de collaborer avec une société d'information moléculaire de Roche, afin de développer des diagnostics de nouvelle génération basés sur le séquençage en oncologie.



Le fabricant de produits pharmaceutiques et chimiques a annoncé qu'il travaillerait avec l'unité de profilage génomique de Roche sur plusieurs médicaments candidats et thérapies approuvées.



Le premier projet consistera à développer un diagnostic compagnon pour le Vitrakvi de Bayer, un traitement approuvé par la FDA pour les tumeurs solides (cancer).



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.



