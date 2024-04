Bayer a confirmé lundi ses prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, malgré le ralentissement des activités de ses divisions "crop science" et "consumer health".

"Nos divisions Crop Science et Consumer Health s'attendent à un début d'année lent en raison de la dynamique du marché, mais nous sommes confiants dans nos objectifs pour l'ensemble de l'année et dans l'orientation de nos activités", a déclaré le PDG Bill Anderson dans son discours pour l'assemblée générale annuelle (AGA) du 26 avril, qui a été publié sur le site web de l'entreprise lundi.

Le PDG a réaffirmé que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour 2024, corrigé des éléments exceptionnels et des fluctuations monétaires, diminuerait de 3 à 9 % et que le flux de trésorerie disponible atteindrait 2 à 3 milliards d'euros (2,1 à 3,2 milliards de dollars), contre 1,3 milliard de dollars l'année dernière.

Lors de l'assemblée générale annuelle, M. Anderson devra répondre aux questions des investisseurs concernant sa décision, prise en mars, de suspendre pendant trois ans les projets de scission du groupe allemand diversifié, qui comprend une importante activité pharmaceutique. Il a déclaré qu'il se concentrerait plutôt sur une refonte de la gestion, la réduction de la dette et la lutte contre les litiges.

Le principal actionnaire de Bayer, Harris Associates, a déclaré à Reuters qu'il soutenait fermement la décision de suspendre les travaux de démantèlement du groupe. (1 $ = 0,9392 euro) (Reportage de Ludwig Burger ; Rédaction de Riham Alkousaa et Bill Berkrot)