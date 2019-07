Bayer : finalise la vente d'une activité de dermatologie

02/07/2019 | 12:52

Le danois LEO Pharma a finalisé l'acquisition de l'activité de dermatologie sur ordonnance de Bayer, ont annoncé les deux groupes dans un communiqué.



À la suite de cette cession, le groupe allemand a annoncé son intention de se concentrer davantage sur son activité principale de médicaments en vente libre et sur son activité de santé grand public.



Parallèlement, LEO Pharma acquiert une nouvelle gamme de traitements contre l'acné, les infections fongiques de la peau et la rosacée.



