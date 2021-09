Bayer : lance une étude de phase III sur la finerénone

Bayer a annoncé aujourd'hui le lancement d'une étude de phase III visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de la finerénone, en association avec les traitements standards, chez les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique (IRC) non diabétique.



L'étude tâchera de démontrer la supériorité de la finerénone par rapport au placebo et montrer que la finerénone permet de freiner la progression de la maladie rénale chez ces patients.



'En cas de succès, cette étude pourrait être d'une grande importance pour les personnes vivant avec une maladie rénale chronique dans le monde', a réagi Hiddo L. Heerspink, professeur d'essais cliniques et pharmacologue clinicien au sein du Département de pharmacie clinique et de pharmacologie du Centre Groningen, Pays-Bas.



