Bayer : réduction de la taille du directoire

10/09/2019

Bayer indique que son conseil de surveillance a décidé de réduire la taille du directoire, faisant passer son nombre de membres de sept à cinq à partir du 1er janvier prochain, avec les départs d'Hartmut Klusik et de Kemal Malik.



'En rationalisant la structure du directoire, nous optimisons l'allocation des responsabilités et contribuons au programme d'efficience en cours de l'entreprise', explique Werner Wenning, président du conseil de surveillance.



Ainsi, le directoire sera composé de son président Warner Baumann, du directeur financier Wolfgang Nickl, et des présidents de divisions Liam Condon (sciences de cultures) Stefan Oelrich (pharmaceutiques) et Heiko Schipper (santé grand public).



