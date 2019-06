Bayer : souhaite réduire son impact sur l'environnement

14/06/2019 | 12:05

Le groupe souhaite réduire de 30% son impact sur l'environnement d'ici 2030. Bayer entend y parvenir en développant de nouvelles technologies, en réduisant les volumes de protection des cultures et en permettant une application plus précise.



' Alors que le glyphosate continuera de jouer un rôle important dans l'agriculture et le portefeuille de Bayer, la société s'est engagée à offrir plus de choix aux producteurs et investira environ 5 milliards d'euros dans des méthodes supplémentaires de lutte contre les mauvaises herbes au cours de la prochaine décennie ' indique le groupe.



Bayer a annoncé également ' qu'il ne vendrait dans les pays en développement que des produits de protection des cultures répondant à la fois aux normes de sécurité de ce marché local et aux normes de sécurité d'une majorité de pays dotés de programmes bien développés pour réglementer les produits de protection des cultures '.



