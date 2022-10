Bayer : transaction avec Ginkgo Bioworks finalisée

Bayer indique avoir finalisé la transaction précédemment annoncée avec Ginkgo Bioworks pour entamer un partenariat stratégique pluriannuel visant à accélérer la recherche et le développement de produits biologiques pour l'agriculture.



Pour rappel, cette transaction comprend la cession du site de recherche et développement de West Sacramento Biologics de Bayer, ainsi que de sa plateforme interne de découverte et d'optimisation des pistes.



Joyn Bio, la joint-venture créée par Bayer et Ginkgo Bioworks en 2017, sera intégrée à Ginkgo Bioworks pour permettre l'avancement continu de sa plateforme innovante de fixation d'azote, Bayer se réservant le droit de commercialiser la technologie.



