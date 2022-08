Bed Bath & Beyond va fermer 150 magasins

La chaîne de magasins à grande surface - autrefois considérée comme un "tueur de catégorie" dans le domaine des articles pour la maison et le bain - a vu sa fortune vaciller après avoir tenté de vendre davantage de sa propre marque, ou de marques de distributeur.

La chaîne abandonne maintenant ce plan : elle supprime trois de ses marques privées et redonne la priorité aux marques nationales avec des marques comme Ugg, Dyson et Cuisinart.

David Spika, de GuideStone, affirme que tous les détaillants qui vendent des articles non essentiels sont maintenant dans une situation difficile.

"Vous ne pouvez pas vivre éternellement du discount. Je pense que si nous continuons à ralentir et que les consommateurs continuent à souffrir de la hausse des taux d'intérêt et éventuellement des pertes d'emploi, vous verrez ces détaillants discrétionnaires pris à revers."

Non seulement le repli des consommateurs a nui aux ventes de la grande surface, mais la crise de la santé et le resserrement de la chaîne d'approvisionnement l'ont également affectée. Le détaillant dit qu'il va supprimer environ 20 % de son personnel d'entreprise et de sa chaîne d'approvisionnement.