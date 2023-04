Le fabricant de Nivea, Beiersdorf, a relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année ce mercredi, après avoir annoncé une hausse de 12,2 % des ventes organiques préliminaires du groupe au premier trimestre, grâce à son unité d'affaires grand public.

L'entreprise allemande s'attend désormais à une croissance organique des ventes de l'ordre d'un chiffre moyen à un chiffre élevé, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de l'ordre d'un chiffre moyen.

Selon les chiffres préliminaires, les ventes organiques du groupe ont atteint 2,48 milliards d'euros (2,71 milliards de dollars) au premier trimestre, soit plus que les 2,22 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.

Les ventes organiques dans le segment des produits de consommation ont augmenté de 14,8 % par rapport à l'année précédente.

Pour l'unité, le groupe s'attend maintenant à une croissance organique des ventes dans le milieu ou le haut de la fourchette à un chiffre, tandis qu'il a confirmé une croissance organique des ventes dans le milieu de la fourchette à un chiffre pour sa division Tesa.

Elle a confirmé ses prévisions annuelles antérieures concernant la marge sur le bénéfice de base.

Beiersdorf devrait publier ses résultats pour les trois premiers mois de 2023 le 26 avril.

(1 dollar = 0,9142 euro)