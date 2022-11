Bel été pour les Remontées mécaniques suisses

Berne (awp/ats) - L'été 2022 a débouché sur une fréquentation et un chiffre d'affaires supérieurs à la moyenne des cinq dernières années pour les Remontées mécaniques suisses. Le très bon ensoleillement y aura contribué.

Le chiffre d'affaires a dépassé de 13% la moyenne quinquennale, tandis que la fréquentation ("premiers passages") a été supérieure à hauteur de 5%, annonce mardi l'organisation faîtière. A noter que la saison estivale, pour Remontées mécaniques, s'étend jusqu'à fin octobre.

Les Alpes vaudoises et fribourgeoises se distinguent particulièrement avec à la fois un chiffre d'affaires et une fréquentation d'environ 40% supérieurs à la moyenne quinquennale.

Par rapport à 2021, une année marquée par le Covid, le chiffre d'affaires s'est étoffé d'un bon quart au niveau suisse. Là aussi, les Alpes vaudoises et fribourgeoises ont connu une hausse supérieure à celle des autres régions, à l'exception de la Suisse centrale qui a vu bondir son chiffre d'affaires de 71% sur un an. L'affluence a en revanche stagné dans le Valais et les Grisons, alors que le Tessin affiche un recul.

ats/vj