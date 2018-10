Belacom accélère sa croissance

PARIS, 03 oct. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Belacom, agence au concept unique sur le marché en tant que distributeur-conseil en solutions de marketing relationnel, annonce une belle croissance de plus de 30% de son chiffre d'affaires qui a atteint 2 millions d'euros en 2017, cinq ans après sa création. Belacom apporte son expertise en matière de marketing automation et conseille ses clients sur la solution de marketing relationnel la plus appropriée, après une étude personnalisée de leurs besoins. Aujourd'hui, Belacom accompagne 200 clients dans la mise en place de campagnes efficaces, avec une exploration approfondie des fonctionnalités des solutions adoptées, pour un usage optimal par les équipes marketing.

« Experts du marketing digital, alliant conseil, intégration et accompagnement fonctionnel, nous avons choisi, au fil des années, 6 solutions logicielles pour répondre aux besoins de chacun », explique Arnaud Becker, Directeur Associé de Belacom. « Nous souhaitons que nos clients exploitent au maximum les capacités des solutions que nous mettons à leur disposition et, grâce à notre tutorat, aujourd'hui, deux tiers de nos clients utilisent des scénarios de marketing automation. Nos clients sont montés en compétence sur le marketing relationnel, ils savent désormais multiplier les canaux de diffusion (emailing, sms, réseaux sociaux, personnalisation du site Internet) et nous nous réjouissons du succès de leurs campagnes. »

« Nombre de nos clients ont besoin d'être accompagnés non seulement dans le choix de la solution la plus adaptée à leur métier mais aussi dans son utilisation, et c'est ce que nous proposons », ajoute Amaury de Larauze, Directeur Associé de Belacom. « En tant qu'agence conseil, nous évoluons avec leurs besoins et nous accompagnons aujourd'hui également nos clients sur des problématiques CRM. Nous intervenons sur l'organisation et le traitement des données, l'unification des informations récoltées en magasins et sur le web. »

Pour accélérer son développement, Belacom a recruté un nouveau Directeur Commercial, Raphaël Diard, 47 ans, totalisant 18 années d'expérience dans le digital et connaissant parfaitement bien le domaine du marketing. Son objectif : assurer une continuité commerciale tout en développant Belacom dans le temps.

Belacom est devenu incontournable en matière de marketing automation, l'agence étant notamment le premier revendeur français d'Active Campaign et de Dialog Insight, et un expert reconnu sur les solutions Smartfocus, Sendinblue, Infusionsoft et Mailjet. Elle accompagne des sociétés telles que Cdiscount, Fnac Darty, Voyageurs du Monde, Yves Rocher et Taxis G7, parmi les des références de renom, son coeur de cible étant les PME.

A propos de Belacom

Belacom est une agence au concept unique sur le marché : distributeur-conseil en solutions de marketing relationnel. Au-delà du simple rôle de courtier, sa mission est d'accompagner à élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de marketing digital qui accélère la croissance de ses clients.

Site web : www.belacom.fr

Contacts Presse : B Consulting

Ghislaine LORY

Tél : 01 46 21 72 66

glory@b-consulting.com

Site web : www.b-consulting.com