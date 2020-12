Belarus: EU imposes third round of sanctions over ongoing repr

En réaction à la brutalité des autorités biélorusses et en soutien aux droits démocratiques de la population biélorusse, le Conseil a décidé ce jour de procéder à 36 désignations supplémentaires.Ces sanctions visent des hauts fonctionnaires responsables de la répression violente et des intimidations dont font actuellement l'objet, notamment, des manifestants pacifiques, des membres de l'opposition et des journalistes. Elles visent également des acteurs économiques, des hommes d'affaires éminents et des entreprises qui tirent avantage du régime d'Alexandre Loukachenko et/ou le soutiennent.

Cette décision a pour objectif d'adresser aux acteurs politiques et économiques responsables le message fort que leur soutien au régime a un coût.

Ces mesures restrictives comprennent une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE et un gel des avoirs. L'interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE empêche les personnes inscrites sur la liste d'entrer ou de passer en transit sur le territoire de l'UE, tandis que le gel des avoirs vise leurs fonds ou leurs ressources économiques. En outre, il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'UE de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités inscrites sur la liste.

La décision prise ce jour fait suite à l'accord auquel les ministres des affaires étrangères de l'UE sont parvenus lors de leur vidéoconférence du 19 novembre 2020. Ces sanctions prennent effet immédiatement.

Au total, 88 personneset 7 entités font désormais l'objet d'une désignation au titre du régime de sanctions s'appliquant à la Biélorussie.

Dans le contexte de la répression exercée par les autorités biélorusses, une première série de sanctions a été imposée par le Conseil à l'encontre de 40 personnes le 1er octobre 2020. Une deuxième série de sanctions visant Alexandre Loukachenko et 14 autres responsables a été imposée le 6 novembre 2020. Parmi les personnes désignées figurent, notamment, des personnalités de premier plan de la classe politique et de l'appareil d'État, des dirigeants du ministère de l'intérieur et de ses troupes, la présidente de la chambre haute de l'Assemblée nationale de Biélorussie, le procureur général, plusieurs juges, le président de la compagnie biélorusse de télévision et de radio d'État et plusieurs acteurs économiques de premier plan.

L'objectif de ces sanctions est de faire pression sur les dirigeants politiques biélorusses afin d'empêcher toute nouvelle violence et répression, de libérer tous les prisonniers politiques et toutes les autres personnes injustement détenues, et d'engager un véritable dialogue national inclusif avec la société au sens large.

L'UE est prête à soutenir une transition démocratique pacifique, en recourant à toute une série d'instruments, y compris un plan global de soutien économique à une Biélorussie démocratique. L'UE est également prête à adopter de nouvelles sanctions, y compris à l'encontre d'autres acteurs économiques, si la situation en Biélorussie ne s'améliore pas.

Les actes législatifs correspondants, qui contiennent les noms des personnes concernées, ont été publiés au Journal officiel.