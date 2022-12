Belgique-Eva Kaili, ex-vice présidente du Parlement européen, maintenue en détention

BRUXELLES, 22 décembre (Reuters) - La justice belge a ordonné jeudi le maintien en détention pour un mois d'Eva Kaili dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de corruption au Parlement européen impliquant le Qatar, a annoncé le parquet fédéral belge.

Eva Kaili, qui a été destituée de sa fonction de vice-présidente du Parlement européen après les révélations sur ce scandale, rejette les accusations à son encontre et a affirmé via son équipe de défense qu'elle était innocente. (Rédigé par Charlotte Van Campenhout et Bart Meijer, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)