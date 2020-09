Belgique: classification du Luxembourg comme zone rouge

Dans le cadre des mesures pour lutter contre la pandémie du COVID-19, les autorités belges ont décidé le 23 septembre de classer le Luxembourg comme 'zone rouge'.

Un entretien entre le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, et le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, de cet après-midi a permis de clarifier que pour les résidents du Luxembourg, les séjours de moins de 48 heures en Belgique continuent à être possibles et qu'il n'y aura pas de restrictions aux frontières.

Pour les séjours qui dépassent les 48 heures, les personnes ayant une fonction essentielle ou une raison essentielle (liste complète sur https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/) dont notamment les travailleurs frontaliers et les étudiants, ne seront pas soumis à des restrictions. À noter qu'il faut toujours être en mesure de justifier/documenter sa situation personnelle. Chaque personne qui entre en Belgique doit remplir le Passenger Locator Form (PLF) en ligne lorsqu'elle reste plus de 48 heures en Belgique ou lorsqu'elle a passé plus de 48 heures au Luxembourg, quel que soit le motif du voyage.

Le gouvernement belge est en train de peaufiner les modalités exactes des restrictions qui s'appliqueront à partir du vendredi, 25 septembre 2020 à 16 heures.

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes