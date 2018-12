Belgique : de l'énergie gratuite pour 430 ménages bruxellois et une réduction des émissions de CO2 grâce à la start-up Watt Matters, à des citoyens engagés et au partenariat BEI - Belfius

Une start-up bruxelloise présente une solution auto-financée pour économiser 27% de CO2 et fournir de l'énergie à une copropriété de 430 appartements à Anderlecht (rue Marius Renard 27)

Une nouvelle toiture sera remboursée grâce à l'électricité verte produite par une installation de cogénération dont la performance est proche de 100%

C'est un financement innovant, mis au point avec la coopérative citoyenne Energiris et la plate- forme citoyenne Ecco Nova (pour près d'1/3), la BEI et Belfius (pour 2/3), qui permet de réaliser ce projet de près d'1 million sans apport financier des copropriétaires

La start-up Watt Matters et ses partenaires dont la BEI en partenariat avec Belfius, ont inauguré un projet novateur et exemplaire basé sur une formule de financement inédite pour une copropriété. Les copropriétaires du bâtiment Marius Renard 27 (un immeuble de 27 étages à Anderlecht) ont bénéficié de la rénovation complète de leur toiture, située à 100 mètres de hauteur sans devoir faire d'apport financier, Watt Matters ayant entièrement financé le coût total du projet (950.000 euros). Watt Matters prend en charge le coût du projet (près d'1 million) grâce à une formule de tiers-investissement basée sur du financement éco-citoyen (la coopérative Energiris et la plate-forme de crowdlending Ecco Nova) et à un prêt Belfius-BEI. Le remboursement de l'investissement réalisé sera assuré par la revente au réseau de l'électricité verte produite par la cogénération. Cette production va permettre en outre de réduire d'environ 40.000 euros par an les charges énergétiques de la copropriété tout en réduisant de 27 % (soit 292 tonnes/an) les émissions de CO 2 pour le chauffage et l'électricité des communs. L'opération Watt Matters - Marius Renard 27 est un projet innovant qui ne demande qu'à être répliqué.

Deux boosters de rendement « made in Brussels »

Sur le plan technique, ce projet exemplaire bénéficie d'innovations permettant de récupérer les dernières calories. La cogénération, alimentée en gaz naturel, est un groupe électrogène (production d'électricité) sur lequel on récupère la chaleur généralement perdue pour chauffer le bâtiment et produire de l'eau chaude sanitaire (production de chaleur). L'intégration judicieuse et unique en Belgique de deux boosters de rendement sur la cogénération, par les sociétés Vanparijs Engineers et ABC Technics, conduit à un rendement qui avoisine les 100 %. C'est un procédé original : une première pompe à chaleur convertit en eau de chauffage l'air du caisson de la cogénération chauffé à 30° C par la chaleur radiante du moteur de cogénération; une deuxième pompe à chaleur refroidit davantage les fumées d'échappement de la cogénération pour maximaliser la récupération de la chaleur de condensation.

Les citoyens à la manœuvre pour porter assistance à planète en danger.

2018 a été marqué par de nombreux bouleversements climatiques et, selon le rapport du Global Carbon Project 2018 (GCP), après une augmentation de 1,6 % en 2017, les émissions mondiales de CO2 d'origine fossile devraient afficher cette année une hausse encore plus forte d'environ 2,7 %. Sur le terrain, de nombreux citoyens se mobilisent pour l'urgence climatique et n'hésitent pas à s'impliquer, notamment financièrement, pour « porter assistance à la planète en danger ». Ainsi, Watt Matters est une émanation de la coopérative citoyenne Energiris dont les coopérateurs ont apporté 195.000 euros pour financer le projet. Via la plate-forme Ecco Nova, d'autres citoyens ont apporté 99.000 euros de financement au projet. On retiendra également la large adhésion (91,5 %) des copropriétaires de la copropriété Marius Renard 27.

Belfius et la Banque européenne d'investissement, partenaires indispensables de la transition énergétique

Ce projet a bénéficié d'un financement du Belfius Energy Efficiency Package (BEEP), une formule développée en Belgique par Belfius et la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le cadre du programme européen Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE). Cette initiative vise à stimuler et faciliter les investissements dans l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable décentralisée. Cette formule s'adresse non seulement aux nombreuses entreprises désireuses d'investir en direct dans l'efficacité énergétique mais peut également être utilisée pour la réalisation de projets similaires au bénéfice d'entreprises, d'administrations publiques, d'hôpitaux, d'écoles, d'ASBL publiques et privées, entre autres, par le biais d'une société du secteur de l'énergie agissant en qualité de tiers-investisseur telle que Watt Matters. Grâce aux conditions liées aux fonds européens, à la garantie exclusive de la BEI et au remboursement partiel des frais d'audit énergétique (pour les entreprises), Belfius, avec ce type de financement entend contribuer de façon concrète et ciblée à réduire les émissions de CO2 en Belgique et à lutter contre le réchauffement climatique. La BEI, l'institution de financement de l'Union européenne, a inscrit l'action pour le climat au rang de ses priorités stratégiques et met en oeuvre des produits taillés sur mesure pour soutenir au mieux les projets publics et privés, novateurs et efficaces dans cette lutte pour la planète.

La rénovation des copropriétés bruxelloises reste un défi qui semble encore insurmontable.

Le potentiel du secteur résidentiel, composé à 75% d'appartements, est pourtant immense: il représente 38% de la consommation totale d'énergie de la région bruxelloise (soit 7 313 GWh en 2016), ce qui équivaut à une émission de 1 400 000 tonnes de CO2/an et une facture énergétique globale d'environ 500 millions d'euros/an. Selon les audits énergétiques, une réduction de 30 % est atteignable avec un paquet de mesures rentables endéans les 10 années. « Concrétiser cet objectif implique 1.5 milliard d'euros d'investissements rentables dans la transition énergétique des logements bruxellois », soutient Ismaël Daoud, gérant de Watt Matters, la start-up bruxelloise qui a déjà investi 4,1 millions d'euros à Bruxelles.

Bruxelles est la seule région favorable à la cogénération dans les copropriétés

Avec la modification de l'arrêté « électricité verte » en mai 2011, le gouvernement bruxellois proposait une adaptation de l'octroi de certificats verts pour rendre la cogénération rentable en cinq années dans les copropriétés bruxelloises. Le coefficient multiplicateur mis en place permettait de compenser la faible rentabilité en raison de la revente à un tarif dérisoire de pratiquement toute l'électricité produite par cogénération. Le gouvernement bruxellois a ensuite renforcé la solidité du marché des certificats verts en décembre 2015, puis a augmenté le coefficient multiplicateur pour la cogénération en copropriété avec l'arrêté ministériel publié le 14 juin 2017. Les deux autres régions n'ayant pas suivi le mouvement, Bruxelles reste donc une niche pour développer cette technologie dans les copropriétés grâce à un temps de retour de cinq ans.

Voir l'extrait du journal télévisé de Canal Z