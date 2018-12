Belgique : déjà plus d’un milliard d’euros consacré au développement des villes intelligentes et durables grâce au partenariat BEI – Belfius

Concrètement, ce sont 121 projets au bénéfice de plus de 2 millions de citoyens

L'opération « Smart Cities, Climate Action & Circular Economy II » est lancée avec 400 millions supplémentaires pour soutenir encore plus de projets smart, durables et circulaires, contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique

La BEI et Belfius confirment leur partenariat et sont ensemble aux côtés des pouvoirs locaux pour soutenir la réalisation de leurs projets selon leurs besoins.

Depuis l'annonce du partenariat entre la Banque européenne d'investissement (BEI) et Belfius pour stimuler le développement des «Smart Cities» en Belgique, plus d'un milliard d'euros d'investissements, dans pas moins de 121 projets, ont déjà été financés à des conditions avantageuses par les deux institutions.S'appuyant sur ce succès,Belfius et laBEIontsigné un nouvel accord en vue de mettre à disposition 400 millions d'euros supplémentaires dans le but de soutenir encore davantage deprojets contribuant au développement des villes intelligentes, à l'économie circulaire et à la lutte contre le réchauffement climatique.

Ce nouveau programme, intitulé Smart Cities, Climate Action & Circular Economy II, vise à aider les pouvoirs locaux, les intercommunales et les organisations non commerciales du secteur social et de l'enseignement en Belgique à concrétiser leurs projets intelligents et durables, via l'octroi de financements à des conditions préférentielles. Le périmètre du programme couvre non seulement les domaines de l'énergie, de la mobilité et du développement urbain, mais également ceux de l'eau (réseau de distribution, égouts, drainage, épuration), des déchets (collecte sélective, tri, traitement biologique et traitement des boues, production d'énergie) et de l'E-Government (notamment Open Data). Outre une approche intégrée, innovante et durable, l'économie circulaire et l'action pour le climat constituent des points d'attention clés dans l'analyse et l'évaluation des projets.

Déjà plus d'un milliard d'euros au bénéfice de plus de 2 millions d'habitants

A ce jour, 121 projets, correspondant à un investissement de plus d'un milliard d'euros, ont déjà été financés grâce au partenariat entre Belfius et la BEI. Ces projets impactent le quotidien de plus de deux millions d'habitants aux quatre coins du pays et émanent tant d'administrations communales que de CPAS, d'intercommunales, d'institutions provinciales ou d'organisations non commerciales du secteur social ou de l'enseignement.

Ces projets, déjà sortis de terre ou en cours de réalisation, vont de la revitalisation de centres villes et la transformation de cœurs de villages à la rénovation d'écoles et de centres culturels ou sportifs, la construction de maison de repos et de soins, la centralisation de services administratifs et/ou de secours au sein de nouveaux bâtiments intelligents et durables. Citons encore l'aménagement de voies cyclables et piétonnes, la construction d'un parc éolien le long d'une autoroute, ainsi que le remplacement d'une flotte automobile vieillissante par des véhicules plus propres. La plupart des projets financés combinent à la fois les dimensions de performance énergétique et énergie renouvelable, de mobilité durable et de développement urbain. L'aspect 'économie circulaire' occupe également une place centrale dans de nombreux projets.

Projets Smart Cities: Hainaut : 13, Liège : 12, Brabant Wallon : 11, Namur : 11, Luxembourg : 7, Anvers : 12, Flandre Occidentale : 22, Flandre Orientale : 16, Limbourg : 7, Brabant Flamand : 10.

Le climat et l'environnement en ligne de mire pour les pouvoirs locaux

Les pouvoirs locaux peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans le développement de l'économie circulaire, en montrant l'exemple et en incitant de cette façon les entreprises, les particuliers et d'autres organisations à prendre à leur tour des initiatives s'inscrivant dans une démarche respectueuse de l'environnement. De nombreuses villes et communes de Belgique ont d'ailleurs déjà signé la Convention des Maires, s'engageant ainsi à réduire œuvrer en faveur du climat et à réduire volontairement les émissions de CO 2 sur leur territoire. À travers leur nouveau programme conjoint Smart Cities, Climate Action & Circular Economy II, Belfius et la BEI entendent continuer à les soutenir et à les accompagner au mieux dans cette démarche.

Jean-Christophe Laloux, Directeur général, Banque européenne d'investissement :« D'ici à 2050, plus de 75 % de la population mondiale sera concentrée dans les villes. C'est pourquoi, transformer les espaces urbains et les rendre plus intelligents et plus durables est un objectif primordial pour la BEI. Avec Belfius, notre partenaire privilégié pour le programme 'Smart Cities' en Belgique, nous sommes convaincus qu'en étant aux côtés des pouvoirs locaux pour les aider à concrétiser leurs projets, selon leurs besoins, leurs objectifs et à leur taille, nous pouvons, en tant que 'Banque de l'Union européenne', avoir un impact direct et rapide sur la qualité de vie des habitants, l'environnement et le climat. A l'heure de la COP24, c'est cela aussi l'Europe, un engagement concret au cœur des villes et des villages au service des citoyens et du développement local ».

Dirk Gyselinck, membre du comité de direction de Belfius : « Face aux nombreux défis à relever et notamment aux changements climatiques, les pouvoirs publics, les acteurs dans le secteur social et les entreprises n'ont d'autre choix que de travailler ensemble pour penser et dessiner le monde de demain. Via notre stratégie Smart Belgium, nous entendons chez Belfius jouer un rôle moteur dans cette démarche et les aider concrètement, sur le terrain, grâce à nos financements et à notre expertise, à répondre de façon intelligente et durable aux besoins des générations actuelles et futures. Nous sommes dès lors particulièrement heureux de signer aujourd'hui avec la BEI ce nouvel accord qui cadre pleinement dans cette stratégie ».

