Belgique : un partenariat financier BEI – in BW au bénéfice des habitants du Brabant wallon

in BW est l'une des toutes premières intercommunales multi-métiers et d'échelle provinciale à bénéficier d'un financement direct de la BEI en Belgique.

Lutter contre le changement climatique, développer un environnement urbain et rural de qualité, soutenir le dynamisme économique dans les régions, aux côtés des acteurs locaux et au bénéfice des citoyens, sont des priorités d'action de la Banque européenne d'investissement. C'est à ce titre, dans le soutien de ces politiques, que l'institution de financement de l'Union européenne s'engage avec in BW dans un partenariat à long terme.

L'intercommunale in BW et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé conjointement ce lundi 19 novembre 2018 à Nivelles, en présence de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, l'approbation par le Conseil d'administration de la BEI, d'un partenariat financier en appui du programme d'investissement pluriannuel d'in BW dans le domaine de la gestion de l'eau, de l'économie circulaire et de l'expansion économique.

Dans le domaine de la valorisation des matières :

l'extension de la capacité d'accueil des recyparcs (agrandissement de 10 sites et déménagement de 5 sites) ;

le renouvellement du matériel de compostage (tamis hybride, retourneur d'andains, chargeurs frontaux) ;

le « revamping » de l'Unité de valorisation énergétique de Virginal (remplacement d'éléments constitutifs de l'usine : chaudières, turbines, épuration des fumées) ;

la biométhanisation de la fraction fermentescible des déchets ménagers avec optimalisation via synergies avec l'UVE et la plateforme de compostage.

Dans le domaine de l'accueil des PME :

la rénovation de l'ancien bâtiment PSA, du hall et du carwash à Nivelles Sud ;

la rénovation du Centre Monnet à Louvain-la-Neuve ;

la rénovation de l'ancienne brasserie de Mont-Saint-Guibert ;

la rénovation de différents halls-relais en Brabant wallon.

Dans le domaine du développement urbain :

la construction des halls des travaux de Rebecq, Tubize et Ittre ;

la construction de la piscine et du hall des sports de Jodoigne ;

la construction du bâtiment du CPAS de Chastre ;

la rénovation du théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve ;

la rénovation du théâtre de la Valette à Ittre ;

la rénovation du siège social d'in BW et de la maison « della Faille » (agrandissement siège social) à Nivelles ;

la rénovation et agrandissement du Crématorium du Champ de Court à Court-Saint-Etienne.

Pour in BW et son Conseil d'administration : « La décision positive du Conseil d'administration de la BEI est une nouvelle importante aux nombreux aspects positifs pour in BW. Le financement de la BEI permettra à in BW de réduire et de lisser la charge de l'emprunt pour ses investissements sur une période plus longue s'approchant de la durée de vie économique des actifs concernés.

C'est à la fois un succès et une grande fierté pour in BW d'avoir réussi à obtenir la confiance de la BEI afin de nous accompagner dans nos nombreux projets au bénéfice de la Province, de l'ensemble des Communes, des entreprises et des habitants du Brabant wallon ».