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Believe-Prix de l'IPO fixé entre 19,5 et 22,5 euros par action

01/06/2021 | 09:12
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1er juin (Reuters) - Believe a annoncé mardi au sujet de son projet d'introduction en Bourse de Paris que:

* LA FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX FIXÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BELIEVE EST COMPRISE ENTRE 19,50 ET 22,50 EUROS PAR ACTION

* L'OPÉRATION VISE À LEVER ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS (AVEC UNE OPTION DE SURALLOCATION DE 10%)

* LA PÉRIODE D'OFFRE DÉBUTE LE 1ER JUIN 2021 ET SE TERMINERA LE 8 JUIN 2021 À 17 HEURES

* LE FONDS STRATÉGIQUE DE PARTICIPATIONS S'EST DÉJÀ ENGAGÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ À PASSER UN ORDRE D'ACHAT D'ACTIONS POUR UN MONTANT DE 60 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE DU PLACEMENT GLOBAL

* LA CLÔTURE DU PLACEMENT GLOBAL EST PRÉVUE LE 9 JUIN 2021 À 12H00

* LA FIXATION DU PRIX DE L'OFFRE DEVRAIT AVOIR LIEU LE 9 JUIN 2021 (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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