Believe-Prix de l'IPO fixé entre 19,5 et 22,5 euros par action

1er juin (Reuters) - Believe a annoncé mardi au sujet de son
projet d'introduction en Bourse de Paris que:
* LA FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX FIXÉE PAR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE BELIEVE EST COMPRISE ENTRE 19,50 ET 22,50
EUROS PAR ACTION
* L'OPÉRATION VISE À LEVER ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS
(AVEC UNE
OPTION DE SURALLOCATION DE 10%)
* LA PÉRIODE D'OFFRE DÉBUTE LE 1ER JUIN 2021 ET SE TERMINERA
LE 8
JUIN 2021 À 17 HEURES
* LE FONDS STRATÉGIQUE DE PARTICIPATIONS S'EST DÉJÀ ENGAGÉ
AUPRÈS
DE LA SOCIÉTÉ À PASSER UN ORDRE D'ACHAT D'ACTIONS POUR UN
MONTANT DE 60 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE DU PLACEMENT GLOBAL
* LA CLÔTURE DU PLACEMENT GLOBAL EST PRÉVUE LE 9 JUIN 2021 À
12H00
* LA FIXATION DU PRIX DE L'OFFRE DEVRAIT AVOIR LIEU LE 9
JUIN 2021
(Rédaction de Paris)