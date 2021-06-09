Believe fixe le prix de son offre à EUR 19,50 dans le cadre de son IPO

9 juin (Reuters) - BELIEVE SAS:
* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR
EURONEXT
PARIS AVEC UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT D'ENVIRON
300 MILLIONS D'EUROS
* SUR LA BASE DU PRIX D'INTRODUCTION DE 19,50 EUROS PAR
ACTION ET
AVANT EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION, LA CAPITALISATION
BOURSIÈRE DE BELIEVE S'ÉLÈVERAIT À ENVIRON 1,9 MILLIARDS D'EUROS
* A NOTER QUE LE DÉBUT DES NÉGOCIATIONS DES ACTIONS BELIEVE
SUR LE
MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS AURA LIEU DEMAIN, JEUDI 10
JUIN 2021
* PRIX DE L'OFFRE FIXÉ À 19,50 EUROS PAR ACTION, FAISANT
RESSORTIR
UNE CAPITALISATION BOURSIÈRE D'ENVIRON 1,9 MILLIARDS D'EUROS
AVANT EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION
* ENTEND EN PARTICULIER AFFECTER LE PRODUIT DE L'ÉMISSION
DES
ACTIONS OFFERTES AU FINANCEMENT JUSQU'EN 2023 DES BESOINS
IDENTIFIÉS DANS LE CADRE DE SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2022-2025
* LE MONTANT DU PRODUIT NET DE L'ÉMISSION DES ACTIONS
NOUVELLES
EST ESTIMÉ À ENVIRON 280 MILLIONS D'EUROS (ENVIRON 309 MILLIONS
D'EUROS EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION)
* A L'ISSUE DE L'OFFRE, LE FLOTTANT REPRÉSENTERA ENVIRON
14,35% DU
CAPITAL DE BELIEVE ET POURRA ÊTRE PORTÉ À ENVIRON 15,70% DU
CAPITAL EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION
* BELIEVE PREND UN ENGAGEMENT D'ABSTENTION D'UNE DURÉE DE
180
JOURS CALENDAIRES SUIVANT LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE
L'OFFRE
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'OFFRE EST PRÉVU LE 11 JUIN
2021
* A PARTIR DU 14 JUIN 2021, LES NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT
PARIS
DÉBUTERONT SUR UNE LIGNE DE COTATION INTITULÉE « BELIEVE »
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(Gdansk Newsroom)