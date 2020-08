Bell Food : Présentation analystes Résultats 1er semestre 2020 0 14/08/2020 | 09:47 Envoyer par e-mail :

Bell Food Group 1er semestre 2020 Bon résultat opérationnel grâce à un modèle commercial largement étayé et un niveau d'efficience élevé Présentation pour les analystes financiers 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Vue d'ensemble du premier semestre 2020. 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 2 L'essentiel en bref et événements majeurs Résultats du 1er semestre 2020 Chiffre d'affaires des Bénéfice semestriel marchandises en millions de CHF en millions de CHF 1'995 34,9 + 2,9 % corrigé* Année précédente exprimé -9,6 Effectif du personnel EBIT FTE au 30.06. en millions de CHF 12'141 59,4 - 3,1 % + 2,4 % 65 sites dans 15 pays *après correction des influences de change et acquisition/désinvestissement 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 3 L'essentiel en bref et événements majeurs Croissance opérationnelle au premier semestre 2020 Grâce à un modèle commercial durable et largement étayé ainsi qu'un niveau d'efficience élevé, la croissance opérationnelle du chiffre d'affaires est attractive

En Suisse, la nette progression dans le commerce de détail pour la viande et la charcuterie a compensé la forte baisse des volumes dans les services alimentaires ; on constate l'effet positif des changements dans la composition des assortiments et des canaux

Performance très réjouissante de Bell International : la concentration dans les activités internationales sur le jambon cru et la volaille a eu un impact positif sur le rendement

L'évolution dans le domaine d'activité Convenience a été freinée par l'épidémie de coronavirus ; un recul du chiffre d'affaires et du résultat n'a pas pu être empêché Croissance opérationnelle du chiffre d'affaires 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 L'essentiel en bref et événements majeurs Pandémie de coronavirus - répercussions sur les marchés Répercussions de la pandémie sur les déroulements professionnels

Charges supplémentaires causées par les mesures de protection telles que la distanciation sociale, le télétravail, des restrictions dans les voyages et réunions Difficultés au niveau des trajets pour les employés en raison des restrictions imposées aux voyages/passages de frontières

Le confinement de plusieurs semaines et la mobilité limitée ont fortement influencé les habitudes alimentaires et d'achat des consommateurs

Nette augmentation de la consommation des ménages qui cuisinaient davantage Recul de la vente à emporter destinée à la consommation sur le lieu de travail

La fermeture de nombreux restaurants a comprimé le canal des services alimentaires

En Suisse, l'arrêt total du tourisme d'achat a avantagé le commerce de détail 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 5 L'essentiel en bref et événements majeurs Pandémie de coronavirus - changements significatifs de la demande selon les groupes de produits Evolution des groupes de produits dans le commerce de détail en Suisse +/- en % Viande/charcuterie Pain/produits de boulangerie Convenience à conservation prolongée Fruits/légumes 60 Convenience frais Confiserie/snacks 50 40 30 20 10 0 -10 Janvier Février Mars Avril Mai Juin 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 6 L'essentiel en bref et événements majeurs Pandémie de coronavirus - grandes répercussions sur le commerce de détail et les services alimentaires Index des canaux du commerce de détail et des services alimentaires Commerce de détail Food Service 130 120 110 Index 100 90 80 70 60 50 Janvier Février Mars Avril Mai Juin 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 7 L'essentiel en bref et événements majeurs Pandémie de coronavirus - bonne réactivité de Bell Food Group Mise en œuvre prompte et efficace des mesures de protection - la santé du personnel comme première priorité

Jusqu'à présent, la mise en œuvre systématique de mesures telles que la distanciation sociale a évité la propagation du virus dans l'entreprise Facilités et avantages supplémentaires pour le personnel en guise de remerciements pour l'intense engagement

Production et capacités de livraison assurées en tout temps - le mandat d'approvisionnement de la population était rempli

De fortes fluctuations au niveau des commandes ont pu être maîtrisées grâce au niveau d'efficience élevé et à l'engagement du personnel Adaptation rapide de la structure d'assortiment aux besoins du marché, notamment par un resserrement de l'offre autour de l'assortiment central

Nettes progressions pour tous les groupes de produits dans le commerce de détail à l'exception du Convenience frais

Les manques à gagner dans les services alimentaires ont pu être compensés par la viande et la charcuterie grâce à

une bonne disponibilité de livraison > Niveau des coûts immédiatement adapté au nouveau contexte de l'écoulement 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Orientations stratégiques. 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 9 Mise à jour des orientations stratégiques Application rigoureuse de la stratégie du groupe 1 • Démarrage du chantier d'un nouvel Consolidation de entrepôt frigorifique ; d'ici 2023, un entrepôt ultramoderne sera achevé à la position Oensingen dominante dans le segment • Il permettra de concentrer sur un seul lieu traditionnel viande, les capacités de stockage internes et volaille, charcuterie externes et d'augmenter nettement la et Seafood productivité avec une consommation de ressources divisée par deux Seite 10 Mise à jour des orientations stratégiques Application rigoureuse de la stratégie du groupe 1 • Au niveau international, concentration sur Consolidation de les segments qui nous offrent des perspectives intactes et dans lesquels un la position certain seuil critique est atteint dominante dans le segment • Accent clairement placé sur les spécialités traditionnel viande, de jambon cru et la volaille volaille, charcuterie • Deux sites de production en Hongrie et en et Seafood France ainsi que le centre logistique en Belgique ont été vendus dans ce contexte Seite 11 Mise à jour des orientations stratégiques Application rigoureuse de la stratégie du groupe 1 Consolidation de la position dominante dans le segment traditionnel viande, volaille, charcuterie et Seafood Bell Food Group augmente sa participation dans la start-up néerlandaise Mosa Meat, leader mondial de la viande bovine cultivée avec un effectif d'une quarantaine de personnes

start-up néerlandaise Mosa Meat, leader mondial de la viande bovine cultivée avec un effectif d'une quarantaine de personnes Mosa Meat veut être la première entreprise à introduire un produit à base de viande cultivée sur le marché européen

Bell Food Group souligne son engagement durable en publiant pour la première fois un rapport entièrement rédigé selon les standards GRI sur ses pratiques en matière de développement durable www.bellfoodgroup.com Seite 12 Mise à jour des orientations stratégiques Application rigoureuse de la stratégie du groupe 2 Augmentation des parts de marché dans le segment porteur et lucratif du Convenience Le lancement réussi dans le commerce de détail en Suisse de « The Green Mountain Burger », un hamburger végétarien, nous a permis de consolider encore notre rôle dominant dans le segment des produits végétariens et véganes dans ce pays La poursuite du développement des assortiments végétariens est en cours Seite 13 Mise à jour des orientations stratégiques Application rigoureuse de la stratégie du groupe 2 • Nouveaux progrès dans le Augmentation des développement et la modernisation de l'infrastructure de production - parts de marché avancement du chantier de Hilcona à dans le segment Schaan conformément aux porteur et lucratif prévisions du Convenience • Grâce à diverses innovations, l'attractivité de l'assortiment a encore augmenté, ce qui a généré des parts de marché supplémentaires Dynamique de croissance freinée par la pandémie de coronavirus mais, à moyen et long termes, le Convenience frais et les segments à emporter restent les piliers du prêt à consommer Seite 14 Mise à jour des orientations stratégiques Application rigoureuse de la stratégie du groupe 3 Consolidation significative du canal Food Service Concepts de produits et solutions « smart cuisine » sur mesure pour renforcer le canal des services alimentaires

Fin juin 2020, initiation d'une coopération d'avenir avec l'hôpital universitaire de Bâle (USB) pour la commercialisation de solutions nutritionnelles destinées aux hôpitaux et maisons de retraite recourant à la technologie prometteuse MicroPast

Pionnier dans ce secteur, l'USB dispose en outre d'un grand savoir- faire dans le domaine exigeant de la physiologie nutritionnelle

A l'avenir, la division Hilcona commercialisera les menus produits par l'USB et élargira ainsi sensiblement son spectre de prestations dans ce segment en croissance Seite 15 Mise à jour des orientations stratégiques Application rigoureuse de la stratégie du groupe 4 Développement de la présence géographique Offensive dans l'espace DACH

(DE/AT/CH) grâce aux nouvelles capacités de production dans le segment du Convenience frais

(DE/AT/CH) grâce aux nouvelles capacités de production dans le segment du Convenience frais L'organisation nouvellement chargée des exportations a enregistré des progrès supplémentaires ; les exportations vers la Chine et d'autres régions du monde se sont accélérées Standorte Convenience DACH-Länder (CH/DE/AT) Seite 16 Explications relatives aux rapports financiers. 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 17 Détails et explications sur le premier semestre Evolution du chiffre d'affaires des marchandises Chiffre d'affaires des marchandises Répartition du chiffre d'affaires par groupes de produits en millions de CHF en % 17 18 25 27 26 Convenience 2'061 2'023 1'995 1'734 25 27 1'616 809 700 International 25 Volaille, 767 25 27 Seafood 473 552 1'252 1'256 11'295 58 55 1'182 Suisse 50 48 47 Viande fraîche, 1'143 charcuterie HY2016 HY2017 HY2018 HY2019 HY2020 HY2016 HY2017 HY2018 HY2019 HY2020 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 18 Détails et explications sur le premier semestre Influences sur le chiffre d'affaires Chiffre d'affaires des marchandises en millions de CHF 1er semestre 2019 2'023 Influence monétaire - 45 Acquisition/désinvestissement - 42 • Croissance organique du chiffre d'affaires de 2,9 % • Performance réjouissante de Bell International ; la perte de chiffre 1er semestre 2019 après correction DA Bell Suisse DA Bell International DA Convenience 1er semestre 2020 1'936 + 38 + 42 - 20 1'995 Croissance opérationnelle + CHF 59 millions d'affaires due à la cession des activités sur les produits de charcuterie échaudés en Allemagne en 2019 a pu être compensée • Les répercussions du coronavirus ont contrarié l'essor du prêt à consommer 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 19 Détails et explications sur le premier semestre Evolution du résultat brut et de l'EBIT Résultat brut d'exploitation en millions de CHF & en % du produit net 36,7 37,5 38,2 38,7 38,8 % % % % % EBIT en millions de CHF & en % du produit net 3.8% 3.8% 2.7% 3.0% 0.6% 65 772 768 7616159 585 642 55 11 HY2016 HY2017 HY2018 HY2019 HY2020 HY2016 HY2017 HY2018 HY2019 HY2020 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 20 Détails et explications sur le premier semestre Progrès opérationnels EBIT en millions de CHF 1er semestre 2019 exprimé Réorganisation Bell Allemagne Coûts uniques et d'immobilisation Prix des matières premières Coûts initiaux 1er semestre 2019 corrigé Croissance organique 1er semestre 2020 1er semestre 2020 11,0 37,0

6,0 4,0

58,0 + 1,4 59,4 Croissance organique réjouissante EBIT de 2,4 %

Compensation du recul des services alimentaires par l'évolution favorable dans le commerce de détail

Application supplémentaire de mesures pour endiguer les coûts 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 21 Détails et explications sur le premier semestre Transfert sur le bénéfice semestriel 2019 2020 exprimé corrigé exprimé EBIT 11,0 58,0 59,4 Résultat d'entreprises associées 1,1 1,1 1,0 Résultats financiers -7,5 -7,5 -9,9 dont pertes de change -2,8 -2,8 -5,7 dont autres résultats financiers -4,6 -4,6 -4,2 Impôts -14,3 -12,3 -15,6 Parts de tiers au bénéfice 0,1 0,1 0,0 Résultat semestriel -9,6 39,4 34,9 Résultat financier inférieur à l'année précédente en raison de pertes de change plus importantes

L'amélioration du résultat augmente la charge fiscale

Influence négative de la réforme fiscale en Suisse sur l'exercice précédent 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 22 Détails et explications sur le premier semestre Bilan et cash-flow 1er semestre 2020 Liquidités Engagement en millions de CHF financier net en millions de CHF 143 724 Part du capital total 5,4 % Cash-flow Investissements en d'activités de immobilisations l'entreprise corporelles/logiciels en millions de CHF en millions de CHF 86 82 -11,9 % Fonds propres en millions de CHF 1'273 Part du capital total 48,5 % Bilan sans modifications majeures par rapport à fin 2019

Concentration sur la sécurisation des liquidités de toutes les sociétés du groupe

A raison de 48,5 %, quote-part de fonds propres très robuste et engagements financiers nets stables

quote-part de fonds propres très robuste et engagements financiers nets stables Avec ses assises financières très solides, Bell Food Group est bien armé pour l'avenir 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 23 Détails et explications sur le premier semestre Investissements Capex en actifs immobilisés/logiciels en millions de CHF 93 82 • Réduction des investissements en raison du coronavirus, dans la mesure du possible sans impact négatif majeur Projets de construction 48 39 • Les investissements en immobilisations corporelles prévus pour 2020 se situent dans la fourchette inférieure du niveau annoncé d'env. CHF 200 à 250 millions Remplacements 45 43 et modernisations HY 2019 HY 2020 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 24 Evolution des domaines d'activité. 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 25 Evolution des domaines d'activité Domaine d'activité Bell Suisse Manques à gagner dans les services alimentaires compensés par des hausses significatives des chiffres d'affaires dans le commerce de détail

Productivité élevée malgré une adaptation rapide de la composition des assortiments et canaux de vente

Disponibilité de livraison assurée à tout moment

Secteur d'activité central très solide et résultat opérationnel supérieur à l'exercice précédent Chiffre d'affaires des Volume des ventes Investissements nets marchandises en millions de kg en immobilisations corporelles/software en millions de CHF en millions de CHF 1'020 62,6 22,1 + 3,8 % + 1,6 % + 22,8 % 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Evolution des domaines d'activité Domaine d'activité Bell International Les trois divisions du domaine d'activité ont contribué aux progrès opérationnels et à une amélioration du résultat

Forte croissance organique du segment de la volaille et chez Bell Allemagne générée par le commerce de détail

La cession des activités sur les produits de charcuterie échaudés a nettement réduit l'exposition dans le canal des services alimentaires et, par conséquent, les répercussions de la pandémie de coronavirus

Légère détente au niveau des prix des matières premières, réalisation réjouissante de l'adaptation des prix de vente qui s'imposait depuis longtemps

Les mesures initiées l'an passé pour améliorer l'efficience dans le secteur de la volaille ont porté leurs fruits Chiffre d'affaires des Volume des ventes Investissements nets marchandises en millions de kg en immobilisations en millions de CHF corporelles/software 482 102,4 en millions de CHF 17,4 + 8,1 % corrigé* + 2,0 % corrigé* - 43,3 % *après correction des influences de change et acquisition/désinvestissement 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Evolution des domaines d'activité Domaine d'activité Convenience Les gammes à emporter et Convenience frais, moteurs de croissance d'ordinaire dans les services alimentaires et le commerce de détail, ont particulièrement souffert des répercussions de la pandémie de coronavirus

Contrairement à Bell Schweiz et Bell international, les manques à gagner n'ont pas pu être compensés dans les services alimentaires

Les nouveaux sites de production à Marchtrenk et Bad Wünnenberg ont souffert de ces répercussions et n'ont pas pu atteindre les volumes prévus

Programme d'assortiment et niveau de coûts immédiatement adaptés au nouveau contexte, mais le recul du résultat n'a pas pu être empêché Chiffre d'affaires des Volume des ventes Investissements nets marchandises en millions de kg en immobilisations en millions de CHF corporelles/software 515 96,9 en millions de CHF 42,8 - 3,6% corrigé* - 2,5 % corrigé* - 4,3 % *après correction des influences de change et acquisition/désinvestissement 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Perspectives. 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Seite 29 Perspectives Perspectives deuxième semestre 2020 Bell Food Group Futures répercussions de la pandémie de coronavirus difficiles à évaluer ; une gestion de risque attentive reste en place pour limiter les conséquences potentielles

Rétablissement progressif dans les services alimentaires, parallèlement au retour à un niveau comparable à l'avant-Covid dans le commerce de détail

l'avant-Covid dans le commerce de détail Atteindre des progrès opérationnels supplémentaires dans tous les domaines d'activité Domaine d'activité Bell Suisse Rentabilité assurée grâce à la réactivité et au niveau d'efficience

Mise en œuvre des projets stratégiques Domaine d'activité Bell International La situation restera tendue sur le plan des prix des matières premières en raison d'une volatilité élevée

Concentration maintenue sur le jambon cru et la volaille, initiatives couronnées de succès au niveau des gains d'efficience et de compétitivité Domaine d'activité Convenience Profiter du rétablissement prévu dans les segments des services alimentaires et de la restauration hors domicile grâce à l'orientation stratégique et une capacité d'innovation élevée

Proposer aux clients d'autres sources de valeur ajoutée en apportant des innovations dans l'assortiment et les solutions alimentaires 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Perspectives Perspectives deuxième semestre 2020 Bell Food Group Le premier semestre 2020 marqué par la pandémie a montré que le modèle commercial robuste et durable de Bell Food Group ainsi qu'un niveau de performance élevé font leurs preuves même dans les situations extraordinaires. Grâce à un secteur central très solide, avec la viande et les produits carnés d'une part et des produits innovants à fort potentiel dans le segment du Convenience d'autre part, le groupe est capable de maîtriser de tels défis. 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020 Bell Food Group 1er semestre 2020 Bon résultat opérationnel grâce à un modèle commercial largement étayé et un niveau d'efficience élevé Présentation pour les analystes financiers 13.08.2020 | Bell Food Group 1er semestre 2020

