Bell Food : Rapport semestriel 2020 0 13/08/2020 | 09:42 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Rapport semestriel 2020 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Evénements majeurs Premier semestre 2020 Un semestre sous le signe de la pandémie de coronavirus La pandémie de coronavirus a eu des répercussions dans de nombreux domaines de Bell Food Group au cours du premier semestre 2020. Jusqu'à présent, la mise en œuvre systématique des mesures de protection et d'hygiène à tous les sites a permis d'empêcher la propagation du COVID-19 dans nos entreprises. En même temps, le rôle de Bell Food Group consiste à assurer l'approvisionnement alimentaire de la population. Grâce au niveau d'efficience élevé, à la large diversification de notre portefeuille de produits et à l'engage- ment infatigable de notre personnel, Bell Food Group a réussi à bien maîtriser ce défi de taille. Un grand merci à tous ! Un défi global tel que cette pandémie ne peut être maîtrisé qui si chacun y contribue. L'ensemble de notre personnel mérite par conséquent notre vive gratitude. Sans l'engage- ment, la flexibilité et la solidarité mutuelle de tous les employés, il nous aurait été impossible de si bien maîtriser la situation extraordinaire. Epreuve du feu réussie La mise en œuvre des mesures de protection pour le personnel ainsi que les incertitudes liées au déroulement de la pandémie nous ont mis à rude épreuve au cours du premier semestre 2020. Bell Food Group a néanmoins réussi à assurer à tout moment la production et la dis- ponibilité de livraison malgré la rapide évolution des conditions-cadres. Répercussions contradictoires La pandémie de coronavirus a exercé une influence majeure sur l'évolution des canaux de vente de Bell Food Group. En raison de la fermeture des restaurants, de la modification des habitudes alimentaires et de la forte restriction de la mobilité pendant des semaines, le canal des services alimentaires était pratiquement l'arrêt. A l'inverse, celui du commerce de détail a nettement mieux évolué qu'au cours de l'exercice précédent, et ce pratiquement dans tous les groupes de produits. Le secteur central de la viande et des produits carnés a particulièrement bien résisté à la crise, surtout en Suisse, notre marché domestique. 2 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Position dominante renforcée sur le marché suisse Grâce à sa volonté de contribuer activement à l'orientation des nouvelles tendances dans le secteur des aliments préparés, Bell Food Group a su atteindre une position dominante sur le marché en plein essor des alternatives végétariennes et véganes à la viande. Lancé au premier semestre 2020, « The Green Mountain Burger » compte parmi les hamburgers véganes les plus vendus dans le commerce de détail en Suisse. En outre, Bell Food Group a pris part à la nouvelle étape de financement de la start-up néerlandaise Mosa Meat, leader mondial de la viande bovine cultivée. Prêt à consommer en décélération La forte croissance sur le marché international du Convenience a été freinée par la pandémie de coronavirus. Les services alimentaires, moteurs de croissance par le passé, ainsi que les catégories des produits à emporter et du Convenience frais dans le commerce de détail ont fortement souffert des répercussions. Contrairement à la viande et à la charcuterie, ces pertes de chiffre d'affaires n'ont pas pu être compensées dans la même ampleur par le biais du canal du commerce de détail. En raison de ces effets négatifs de la pandémie, un recul du chiffre d'affaires et du résultat n'a pas pu être empêché. Concentration sur le jambon cru et la volaille durable La concentration initiée l'année dernière sur les domaines du jambon cru et de la volaille issue d'une production durable s'est poursuivie au premier semestre 2020 dans le domaine d'activité Bell International à travers la vente de deux sites de production en Hongrie et en France. Cela a principalement profité aux divisions Bell Allemagne et Hubers/Sütag qui ont pu enregistrer de nets progrès malgré la pandémie. Nette progression pour Bell Suisse Le domaine d'activité Bell Suisse a augmenté son chiffre d'affaires des marchandises de 3.8 % et ses ventes de 1.6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le recul significatif du chiffre d'affaires sur le marché des services alimentaires a pu être compensé par la nette progression des chiffres d'affaires dans le commerce de détail. La fermeture des frontières associée au confinement, ainsi que la disparition consécutive du tourisme d'achat, ont également joué un rôle majeur dans cette évolution. Croissance opérationnelle au premier semestre 2020 Après correction des effets de change, le chiffre d'affaires de Bell Food Group s'est élevé à CHF 2.0 milliards au premier semestre 2020, soit une hausse de CHF 59.3 millions par rapport à l'exercice précédent. Cela correspond à une croissance opérationnelle de 2.9 %. Les domaines d'activité Bell Suisse et Bell International ont fourni les contributions majeures. En revanche, le domaine d'activité Convenience a été le plus durement frappé par les répercussions négatives de la pandémie de coronavirus. Croissance opérative des ventes +2.9% 3 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Principaux chiffres-clés et informations relatives aux actions 1er semestre Répartition du chiffre d'affaires par groupes de produits Répartition du chiffre d'affaires par domaines d'activité en % en % 58 % 55 % 50 % 48 % 47 % Viande fraîche, 59 % 56 % 49 % 49 % 51 % Bell charcuterie Suisse 25 % 25 % 27 % Volaille, 26 % 25 % 24 % Bell 25 % 27 % seafood 27 % International 25 % 17 % 18 % 25 % 27 % 26 % Convenience 16 % 17 % 25 % 26 % 25 % Convenience 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Répartition du chiffre d'affaires par pays en % 71 % 68 % 61 % 62 % 65 % Suisse/ Liechtenstein 16 % 18 % 23 % 21 % 18 % Allemagne 4 % 5 % 5 % 5 % 6 % Autriche 9 % 9 % 11 % 12 % 11 % Autres pays 2016 2017 2018 2019 2020 Produits nets d'exploitation en millions de CHF 2 020 1 986 1 963 1 713 1 591 2016 2017 2018 2019 2020 Volumes des ventes par groupes de produits en millions de kg Viande fraîche Charcuterie Volaille Seafood Convenience Total 26.4 46.5 85.8 4.0 97.1 259.8 3.5 % 15.1 % 1 5.8 % 8.2 % 2.6 % 2.6 % 1 Le recul des ventes s'explique principalement par la cession à la fin du 1er semestre 2019 des activités sur les produits de charcuterie échaudés de Bell Allemagne. 4 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Résultat brut d'exploitation en millions de CHF & en % du produit net 36.7 % 37.5 % 38.2 % 38.7 % 38,8 % 772 768 761 585 642 2016 2017 2018 2019 2020 EBIT 2 en millions de CHF & en % du produit net 3.8 % 3.8 % 2.7 % 3.0 % 0.6 % 61 65 55 11 59 2016 2017 2018 2019 2020 Fonds propres en millions de CHF & en % du total du bilan 42.7 % 45.5 % 45.3 % 46.4 % 48.5 % 1 248 1 242 1 273 913 1 000 2016 2017 2018 2019 2020 EBITDA 2 en millions de CHF & en % du produit net 7.5 % 7.6 % 6.8 % 7.0 % 5.9 % 120 130 137 117 138 2016 2017 2018 2019 2020 Résultat semestriel 2 en millions de CHF & en % du produit net 2.3 % 2.3 % 1.6 %1.8 % -0.5 % 36 39 33 -10 35 2016 2017 2018 2019 2020 Engagements financiers nets en millions de CHF Engagements financiers moins disponibilités et titres 697 697 724 420 438 2016 2017 2018 2019 2020 Informations relatives aux actions Structure du capital au 30.06. 2019 2020 en millions Capital-actions de CHF 3.1 3.1 Réparti en nombre dʼactions nominatives unités 6 285 712 6 285 712 Valeur nominale par action enregistrée CHF 0.50 0.50 Actions propres détenues par la société unités 6424 9006 Actions enregistrées unités 5 633 303 5 613 645 Actionnaires enregistrés Nombre 6 429 6 478 2 Les effets exceptionnels au cours de l'exercice 2019 sont expliqués au point 6 de l'annexe. Détails sur l'action Numéro de valeur 31 596 632 ISIN CH0315966322 Négoce SIX Swiss Exchange Symboles SIX BELL; Bell N ; Bell.SW Cours actuels www.bellfoodgroup.com/fr/ Principaux actionnaires Groupe Coop Société Coopérative, Bâle ; 66.29 % Pas dʼautres actionnaires détenant plus de 3 % des actions 5 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Rapport du président du conseil d'administration et du CEO de Bell Food Group SA Bon résultat d'exploitation au premier­ semestre 2020 grâce à un modèle commercial ­largement étayé et un niveau d'efficience élevé Chères et chers actionnaires, Le premier semestre 2020 de Bell Food Group était entièrement placé sous le signe de l'épidémie de coronavirus. Ses répercussions ont fortement influencé la marche des affaires de Bell Food Group dans de nombreux domaines au cours des six premiers mois de l'année. La position stratégique du groupe au sein de la production alimentaire l'a confronté à une situation exceptionnelle. La santé du personnel fut d'emblée placée au premier plan. Grâce à la mise en œuvre systématique de mesures d'hygiène et de protection adaptées à tous les sites, nous avons jusqu'à présent pu prévenir la propagation du virus dans toutes nos entreprises. En même temps, Bell Food Group devait assurer la mission d'approvisionner la population en denrées alimentaires de qualité supérieure même pendant la pandémie. Les habitudes et schémas professionnels ont dû être rapidement évalués et adaptés. Grâce à l'engage- ment et à la flexibilité de l'ensemble de notre personnel, ce défi a pu être bien maîtrisé. Les capacités de production et de livraison ont toujours été maintenues, alors que les sites de production étaient confrontés à de fortes fluctuations dans les volumes quotidiens et à des contraintes supplémentaires de la part des pouvoirs publics. En même temps, la pandémie de coronavirus a montré qu'une crise d'une telle globalité ne pouvait être maîtrisée sans solidarité et sollicitude mutuelles. En raison du confinement associé à la fermeture des restaurants pendant plusieurs semaines, le canal des services alimentaires s'est vu confronté à un important recul du chiffre d'affaires. Par ailleurs, la forte restriction de la mobilité a également entraîné de grands changements dans les habitudes ali- mentaires et d'achat des consommatrices et des consommateurs. Celles-ci ont principalement touché le domaine d'activité Convenience, avec ses assortiments de produits à emporter, ainsi qu'une part significative du chiffre d'affaires dans le secteur des services alimentaires. Le canal très important pour Bell Food Group du commerce de détail a en revanche enregistré une nette progression dans pratiquement tous les groupes de produits à l'exception du Convenience frais. Notre secteur d'activité principal, la viande et les produits carnés, en a profité dans tous les pays, mais prin- cipalement en Suisse. Sur ce marché, les manques à gagner dans le domaine des services alimentaires ont pu être compensés par la progression dans le commerce de détail. En outre, la fermeture des frontières pendant le confinement a totalement stoppé le tourisme d'achat. La marche des affaires n'a pourtant pas été influencée que par des facteurs exogènes. Grâce à la concentration sur le jambon cru initiée l'année dernière et à la mise en œuvre systématique des mesures visant des gains d'efficience, le domaine d'activité Bell International a aussi bien maîtrisé la situation et même enregistré de nets progrès par rapport à l'exercice précédent. 6 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Récapitulation du premier semestre 2020 En 2019, le résultat de Bell Food Group portait l'empreinte de nombreuses influences exceptionnelles. Afin de fournir une vision aussi transparente que possible de la marche actuelle des affaires, nous nous concentrons sur l'évolution opérationnelle des chiffres-clés. De ce fait, les valeurs sont exprimées après correction des effets de change ainsi que de ceux liés aux acquisitions et désinvestissements. En ce qui concerne les effets de change, les chiffres de l'exercice précédent sont ajustés sur la base des cours actuels. Les effets liés aux acquisitions et désinvestissements comprennent la vente des activités sur les produits de charcuterie échaudée en Allemagne en 2019 ainsi que les influences exceptionnelles de l'exercice précédent (coûts initiaux et évolution des prix des matières premières). Marche des affaires 2019 2020 +/- % Dont : Bell Food Group Effets de Acquisition/ Opérationnel % change désinvestissement Volumes des ventes 266.7 259.8 -6.9 -2.6 % - -7.5 0.6 0.2 % en millions de kg Chiffre d'affaires 2023.0 1995.3 -27.7 -1.4 % -45.1 -41.9 59.3 2.9 % en millions de CHF Effets exceptionnels 2019 en millions de CHF Réorganisation Bell Allemagne Charges exceptionnelles 35.0 Coûts d'immobilisation Bad Wünnenberg 2.0 Prix des matières premières 6.0 Coûts initiaux 4.0 Effets exceptionnels 2019 47.0 Progrès opérationnels EBIT 2019 exprimé 11.0 Effets exceptionnels 2019 47.0 EBIT 2019 corrigé 58.0 EBIT 2020 exprimé 59.4 A raison de CHF 2.0 milliards, le chiffre d'affaires corrigé de Bell Food Group était en hausse de CHF 59.3 millions au premier semestre 2020 par rapport à l'exercice précédent. Le volume des ventes a également progressé par rapport à l'exercice précédent, de 0.2 % à 259.8 millions de kilos. La perte de chiffre d'affaires due à la cession des activités sur les produits de charcuterie échaudée en Alle- magne a pu être compensée de manière correspondante. Le résultat brut d'exploitation corrigé a progressé de CHF 18.5 millions à CHF 760.8 millions. Après correction, les frais généraux et de personnel ont augmenté par rapport à l'exercice précédent, d'une part en raison de la montée des volumes et quantités, mais d'autre part aussi en raison des coûts liés à la pandémie de coronavirus (notamment mesures de protection et d'hygiène, adaptations des processus). Proportionnellement, l'augmentation des coûts est toutefois inférieure à l'évolution des ventes, grâce notamment à la pour- suite d'une gestion active des coûts dans toutes les divisions. A raison de CHF 137.8 millions, l'EBITDA exprimé est supérieur au niveau corrigé de l'exercice précé- dent. Après déduction des amortissements, il en résulte un EBIT de CHF 59.4 millions. Par rapport au premier semestre 2019, cela représente un progrès opérationnel de CHF 1.4 million corrigé des charges extraordinaires. Les effets liés au coronavirus sur l'évolution du chiffre d'affaires et des coûts sont inclus dans ce ré- sultat. L'évolution positive dans le canal du commerce de détail a d'une part permis de compenser les difficultés du secteur des services alimentaires et, d'autre part, les mesures prises au niveau des coûts ont neutralisé les charges de production supplémentaires. Au niveau de l'EBIT, l'influence du corona- virus est ainsi négligeable, ce dont nous sommes très satisfaits compte tenu du contexte général. 7 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Alors que les charges d'intérêts ont diminué de CHF 0.4 million par rapport à l'année précédente et s'élèvent à environ CHF -4.2 millions, les pertes de change (CHF -5.7 millions) ont réduit le résultat financier de CHF -2.8 millions de plus qu'au cours de l'exercice précédent. En 2019, les charges fiscales avaient été influencées par une réforme fiscale en Suisse. Après correction, elles ont augmenté de CHF 3.3 millions au premier semestre 2020, à rapporter à l'amélioration du résultat. Le résultat semes- triel exprimé s'élève à CHF 34.9 millions. Le bilan au 30 juin 2020 ne présente pas de changements significatifs par rapport à celui de fin d'an- née 2019. La quote-part de fonds propres est de 48.5 % et les engagements financiers nets s'élèvent CHF 723.7 millions. Au premier semestre, l'accent était principalement porté sur la sécurisation des liquidités de toutes les sociétés du groupe. Le frein aux investissements pour l'exercice en cours faisait partie des principales mesures. Divers projets ont ainsi été reportés à une date ultérieure lorsque c'était possible sans incidences négatives majeures. Néanmoins, les investissements en immobilisa- tions corporelles et en logiciels ont atteint CHF 82.3 millions au premier semestre 2020. Des mesures ont en outre été initiées pour permettre à Bell Food Group d'amortir de nouvelles répercussions de la pandémie de coronavirus. Nous sommes convaincus que le groupe possède des bases financières très solides qui le placent en bonne position pour l'avenir. Le premier semestre 2020 marqué par la pandémie a montré que le modèle commercial robuste et durable de Bell Food Group ainsi qu'un niveau de performance élevé font leurs preuves même dans les situations extraordinaires. Grâce à un secteur central très solide, avec la viande et les produits carnés d'une part et des produits innovants à fort potentiel dans le segment du Convenience d'autre part, le groupe est capable de maîtriser de tels défis. Bell Suisse Dans le secteur d'activité Bell Suisse, le chiffre d'affaires s'élève à CHF 1.0 milliard, soit une hausse de CHF 37.7 millions ou 3.8 % par rapport à l'exercice précédent. A raison de 62.6 millions de kilos, le volume des ventes a augmenté de 1.0 million de kilos (+1.6 %). Les chiffres d'affaires des services alimentaires de Bell Suisse ont chuté en raison de la fermeture des restaurants imposée par le coro- navirus. Ce manque à gagner a toutefois pu être compensé par l'augmentation significative des chiffres d'affaires dans le commerce de détail. La disparition du tourisme d'achat pendant près de trois mois en raison de la fermeture des frontières a sans doute aussi joué un rôle déterminant. Cette fer- meture des frontières a clairement montré l'ampleur du phénomène des achats à l'étranger. Bell Suisse a bien maîtrisé la nette et soudaine modification dans la structure des clients et de l'assortiment et présente un résultat opérationnel en hausse par rapport à 2019 grâce à sa flexibilité et sa performance. Domaine 2019 2020 +/- % Dont : d'activité Effets de Acquisition/ Opérationnel % Bell Suisse change désinvestissement Volumes des ventes 61.7 62.6 1.0 1.6 % - - 1.0 1.6 % en millions de kg Chiffre d'affaires 982.0 1 019.7 37.7 3.8 % - - 37.7 3.8 % en millions de CHF Bell International Au premier semestre 2020, le domaine d'activité Bell International a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 481.9 millions. Après correction, cela représente une augmentation de CHF 42.1 millions ou 8.1 % par rapport à l'exercice précédent. A raison de 102.4 millions de kilos, le volume des ventes corrigé est en hausse de 2.2 millions de kilos ou 2.0 % par rapport à l'exercice précédent. Les trois divisions du domaine d'activité ont contribué à ce progrès. Par conséquent, la situation a aussi continué de s'améliorer sur le plan du résultat. L'essor est d'une part à rapporter à la concentration de la division Bell Allemagne sur le jambon cru initiée l'an passé et, d'autre part, les mesures introduites en vue d'améliorer l'efficience dans la division Hubers/Sütag ont été poursuivies avec rigueur. 8 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 La cession des activités sur les produits de charcuterie échaudée en Allemagne a nettement réduit l'exposition de Bell Allemagne dans le canal des services alimentaires et, par conséquent, les réper- cussions de la pandémie de coronavirus. Suite au renchérissement massif des matières premières pour la viande porcine en Europe en 2019, la situation s'est un peu stabilisée au cours du premier semestre 2020. En même temps, les hausses de prix qui s'imposaient depuis longtemps ont pu être réalisées. Mise en service en 2019, l'usine de production de jambon Serrano à Fuensalida dans les environs de Madrid a été quelque peu freinée dans son évolution par les mesures liées au coronavirus en Espagne. Le 1er juillet 2020, Bell Food Group a annoncé la vente du site hongrois de Perbál à Spar Hongrie ainsi que celle du site de Saint-André en France à l'entreprise française Isla Délice dans le cadre d'une cession d'actifs. Toutes les places de travail sont maintenues par les repreneurs. Bell Food Group poursuit ainsi sa concentration sur le jambon cru et la volaille issue d'une production durable dans son domaine d'activité Bell International. Les deux transactions n'ont pas d'incidence notoire sur le résultat du groupe. Domaine d'activité 2019 2020 +/- % Dont : Bell International Effets de Acquisition/ Opérationnel % change désinvestissement Volumes des ventes 107.7 102.4 -5.3 -4.9 % - -7.5 2.2 2.0 % en millions de kg Chiffre d'affaires 513.7 481.9 -31.8 -6.2 % -31.5 -42.1 41.8 8.1 % en millions de CHF Convenience Au sein de Bell Food Group, c'est le domaine d'activité Convenience qui a été le plus fortement touché par les répercussions de la pandémie de coronavirus. Les principaux moteurs de croissance des divisions Hilcona, Eisberg et Hügli, à savoir les services alimentaires ainsi que les gammes à emporter et Convenience frais dans le commerce de détail, ont été frappés de plein fouet par les différentes mesures de confinement dans toute l'Europe. Contrairement à la viande et à la charcuterie, ces pertes de chiffre d'affaires n'ont pas pu être compensées dans la même ampleur par le biais du canal du commerce de détail. La restriction de la mobilité et l'adaptation rapide des modes de travail (notamment télétravail) ont aussi modifié le comportement alimentaire. L'évolution du chiffre d'affaires au premier semestre 2020 reflète ce contexte particulier. Le chiffre d'affaires du domaine d'activité Convenience s'est élevé à CHF 515.2 millions, soit un recul de CHF 19.7 millions (-3.6 %) par rapport à l'exercice précédent après correction. En raison de ces effets négatifs de la pandémie de coronavirus, un recul du résultat n'a pas pu être empêché. Au sein des divisions du domaine d'activité Convenience, le niveau des coûts a été immédiatement axé sur le nouveau contexte sur le plan des ventes. Des mesures temporaires ont été appliquées dans toute la mesure du possible (p. ex. chômage partiel). Les nouveaux sites mis en service pour le segment du Convenience à Marchtrenk (A) et Bad Wünnenberg (D) dans le courant de l'année dernière ont également souffert des répercussions de la pandémie. Nous sommes néanmoins convain- cus qu'il redeviendra l'un des moteurs de la croissance de Bell Food Group, tant en matière de chiffre d'affaires que de résultats, après l'assouplissement des mesures anti-COVID. Domaine d'activité 2019 2020 +/- % Dont : Convenience Effets de Acquisition/ Opérationnel % change désinvestissement Volumes des ventes 99.4 96.9 -2.4 -2.5 % - - 2.4 -2.5 % en millions de kg Chiffre d'affaires 548.9 515.2 -33.7 -6.1 % -14.0 - -19.7 -3.6 % en millions de CHF 9 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Bell Food Group a concrétisé des étapes majeures dans ses quatre orientations stratégiques au cours du premier semestre 2020 Afin de consolider notre position dominante dans le secteur d'activité central de la viande, de la vo- laille, de la charcuterie et du poisson et fruits de mer, nous avons démarré en Suisse les travaux de construction d'un nouvel entrepôt frigorifique. D'ici début 2023, nous disposerons à Oensingen d'un entrepôt ultramoderne qui nous permettra de concentrer sur un seul lieu les capacités de stockage internes et externes. La productivité augmentera en outre sensiblement alors que la consommation de ressources sera divisée par deux. Introduite avec succès en Suisse, l'initiative « Operative Excel- lence » a si bien fait ses preuves qu'elle est à présent étendue aux autres divisions de Bell Food Group. Dans le cadre de ce programme, le personnel est impliqué activement dans l'amélioration de l'effi- cience et de la productivité. Au niveau international, nous nous concentrons sur les segments qui nous offrent des perspectives intactes et dans lesquels un certain seuil critique est atteint. La cession de deux sites, en Hongrie et en France, marque une nouvelle étape à situer dans ce contexte. Dans le segment du Convenience, la croissance a été brutalement freinée par la pandémie de corona- virus. Grâce à diverses innovations, l'attractivité de l'assortiment a augmenté, ce qui a généré des parts de marché supplémentaires. Le lancement dans le commerce de détail en Suisse de « The Green Mountain Burger », un hamburger végétarien, nous a permis de développer encore notre rôle dominant dans le segment des produits végétariens et véganes dans ce pays. Produite en Suisse, notre alternative à la viande a très vite fait partie des produits les plus vendus d'un segment de plus en plus disputé. Cela a conforté notre intention de poursuivre l'élargissement de cet assortiment. Dans ce contexte, Bell Food Group a pris part à la nouvelle étape de financement de Mosa Meat, une entreprise spécialisée dans la production de viande bovine cultivée. Cette étape vise la production effective et la commercialisation de viande bovine de laboratoire. Afin de renforcer le canal des services alimentaires, nous poursuivons l'élargissement de notre assorti- ment par des produits et concepts de solutions sur mesure. Fin juin 2020, la division Hilcona de Bell Food Group a initié une coopération d'avenir avec l'hôpital universitaire de Bâle (USB) pour la commer- cialisation de solutions nutritionnelles destinées aux hôpitaux et maisons de retraite qui recourent à la technologie prometteuse MicroPast. Pionnier dans ce secteur, l'USB dispose par ailleurs d'un grand sa- voir-faire dans le domaine exigeant de la physiologie nutritionnelle. A l'avenir, Hilcona commercialisera les menus produits par l'USB et élargira ainsi sensiblement son spectre de prestations dans ce segment en croissance. L'organisation nouvellement chargée des exportations a enregistré des progrès supplémentaires dans le cadre de l'augmentation de notre présence internationale. Les exportations vers la Chine et d'autres régions du monde se sont accélérées. Pleins feux sur le développement durable - nouveau rapport de durabilité de Bell Food Group La durabilité qui, avec la qualité de nos produits et le plaisir qu'ils procurent, fait partie de nos trois missions d'entreprise est un élément central de l'action commerciale de Bell Food Group. La stratégie élaborée dans ce domaine s'applique à l'ensemble de Bell Food Group et repose sur les trois piliers « Produits et approvisionnement », « Environnement et ressources », « Personnel et société ». Bell Food Group a publié le 31 juillet 2020 le premier rapport de durabilité pour l'exercice 2019. Le groupe a ainsi posé les bases en vue de rapports détaillés et transparents dans le domaine de la durabilité, conformément aux critères GRI (Global Reporting Initiative). Le but est de fournir à l'avenir chaque année des informations plus approfondies sur l'engagement de Bell Food Group dans le domaine du développement durable par des rapports dédiés. Le nouveau poulailler SST Plus, un projet pilote de Bell Suisse réalisé en 2020 pour l'élevage de poulets d'engraissement à bilan énergétique neutre selon la norme suisse SST (système de stabulation particu- lièrement respectueux des animaux), est un bon exemple des efforts du groupe dans ce domaine. Ce poulailler produit l'énergie nécessaire à partir de ses propres sources renouvelables, ne dégage pas de CO2 et émet moins de poussière et d'odeurs. Il dispose en outre d'un système de récupération de chaleur et de deux aires à climat extérieur. 10 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Evénements postérieurs à la date du bilan Le 9 juillet 2020, Bell Food Group a cédé les activités logistiques de Bell Benelux à Kivits-Drunen. Cette entreprise hollandaise du secteur de la logistique reprend les dix employés du site de Zellik (B) et fonctionnera à l'avenir comme partenaire de Bell Benelux dans ce domaine. La transaction n'a pas d'incidence notoire sur le résultat opérationnel du groupe. En juillet, l'autorité française compétente a sanctionné des infractions aux règles de concurrence dans le secteur de la viande porcine en France entre 2010 et 2013. Les faits reprochés impliquaient diffé- rents producteurs et distributeurs, dont notamment des sociétés qui appartiennent aujourd'hui à Bell France. Bell Food Group étudie le jugement et réserve sa décision quant aux options juridiques. Perspectives Les répercussions de la pandémie de coronavirus se ressentiront sans doute encore au deuxième semestre 2020 et complexifient les perspectives pour cette période. Bell Food Group est d'avis que la levée partielle des mesures anti-COVID conduira progressivement à une reprise supplémentaire des ventes dans le canal des services alimentaires. Un retour au niveau antérieur prendra néanmoins un certain temps. Dans le commerce de détail en revanche, les chiffres d'affaires devraient probablement revenir à un niveau comparable à celui d'avant la pandémie. En ce qui concerne le marché suisse, le tourisme d'achat reprendra sans doute à son niveau précédent après une période transitoire. Grâce à sa réactivité et à son efficience, le domaine d'activité Bell Suisse est bien armé pour répondre à ces évolutions. Dans le domaine Bell International, les négociations sur les prix avec les clients resteront probablement tendues en raison de l'évolution volatile des prix des matières premières pour la viande porcine. Grâce à l'accent clairement placé sur le jambon cru de qualité supérieure et la volaille issue d'une production durable, ainsi qu'au succès des initiatives de gains d'efficience et de performance, nous sommes très confiants quant à la poursuite de la nette tendance à la hausse. Sa réorientation straté- gique et une capacité d'innovation élevée permettront assurément au domaine d'activité Convenience de profiter au deuxième semestre 2020 du rétablissement prévu sur le marché des services alimen- taires et de la restauration hors domicile. Au nom du conseil d'administration et de la direction générale, nous remercions l'ensemble du personnel de l'engagement impressionnant dont il a fait preuve au cours de cette période si particulière. Grâce à cet effort notoire, les capacités de production et de livraison ont pu être maintenues à tout moment. Nous remercions également nos clients et partenaires commerciaux de leur coopération dans un climat de confiance ainsi que les institutions et autorités du soutien constructif. Ils ont tous apporté la contribution décisive qui a permis à Bell Food Group de bien maîtriser ce défi extraordinaire jusqu'à présent. Quant à vous, chères et chers actionnaires, je vous remercie de la confiance que vous placez dans Bell Food Group. A l'avenir encore, nous mettrons tout en œuvre afin de développer durablement l'entre- prise dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Hansueli Loosli Lorenz Wyss Président du conseil d'administration Président de la direction générale du groupe 11 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Bilan consolidé en mio CHF Annexe 30.06.2020 Part 31.12.2019 Part 30.06.2019 Part Disponibilités 142.7 202.0 204.5 Titres 1.9 1.9 1.8 Créances de livraisons et prestations 356.1 403.1 389.3 Autres créances à court terme 53.1 55.0 66.3 Stocks 453.0 426.3 441.5 Comptes de régularisation actifs 23.9 15.6 24.8 Actifs circulants 1 030.7 39.2 % 1 103.9 40.7 % 1 128.3 42.1 % Immobilisations financières 57.3 57.0 53.5 Immobilisations incorporelles 235.7 248.5 261.6 Immobilisations corporelles 1 303.4 1 302.6 1 234.9 Actifs immobilisés 1 596.4 60.8 % 1 608.2 59.3 % 1 550.1 57.9 % Actifs 2 627.0 100.0 % 2 712.0 100.0 % 2 678.4 100.0 % Engagements financiers à court terme 4.4 13.3 37.8 Dettes sur livraisons et prestations 167.8 264.2 204.9 Autres engagements à court terme 31.0 18.4 38.9 Provisions à court terme 6.2 6.4 15.0 Comptes de régularisation passifs 176.0 153.9 167.3 Fonds étrangers à court terme 385.5 14.7 % 456.2 16.8 % 463.9 17.3 % Engagements financiers à long terme 863.9 864.2 865.4 Provisions à long terme 104.7 104.4 107.7 Fonds étrangers à long terme 968.6 36.9 % 968.6 35.7 % 973.1 36.3 % Fonds étrangers 1 354.1 51.5 % 1 424.7 52.5 % 1 437.0 53.6 % Capital-actions 3.1 3.1 3.1 Réserves de capitaux 198.6 216.0 216.5 Réserves de bénéfices 1 177.0 1 144.6 1 144.6 Différences de conversion -138.1 -123.0 -111.1 Actions propres 3 -2.8 -3.3 -2.3 Résultat semestriel 34.9 49.6 -9.6 Fonds propres avant part de tiers au capital 1 272.8 48.4 % 1 287.1 47.5 % 1 241.3 46.3 % Part de tiers au capital 0.2 0.2 0.2 Fonds propres 1 272.9 48.5 % 1 287.3 47.5 % 1 241.5 46.4 % Passifs 2 627.0 100.0 % 2 712.0 100.0 % 2 678.4 100.0 % 12 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Compte de résultat consolidé en mio CHF Annexe 1er sem. 2020 Part 1er sem. 2019 Part Produits nets dʼexploitation 1/2 1 963.0 100.0 % 1 985.7 100.0 % Charges de matières premières et de matières consommables 1 202.2 61.2 % 1 217.5 61.3 % Résultat brut dʼexploitation 760.8 38.8 % 768.2 38.7 % Charges de personnel 405.6 416.1 Loyers 20.3 21.2 Énergie, matériaux dʼexploitation et auxiliaires 37.6 38.1 Réparations et entretien 49.8 49.3 Transports externes 59.4 65.1 Publicité 16.0 20.7 Autres charges dʼexploitation 6 34.2 40.9 Charges dʼexploitation 623.0 31.7 % 651.4 32.8 % Résultat dʼexploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 137.8 7.0 % 116.8 5.9 % Amortissements sur immobilisations incorporelles 4.4 4.1 Amortissements sur goodwill 13.4 13.9 Amortissements sur immobilisations corporelles 6 60.6 87.8 Résultat dʼexploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 59.4 3.0 % 11.0 0.6 % Résultat financier -9.9 -7.5 Résultat des sociétés associées 1.0 1.1 Bénéfice dʼexploitation avant impôts (EBT) 50.5 2.6 % 4.6 0.2 % Impôts 6 15.6 14.3 Résultat après impôts 35.0 1.8 % -9.6 -0.5 % Part de tiers au résultat 0.0 -0.1 Résultat semestriel 34.9 1.8 % -9.6 -0.5 % Résultat par action (en CHF, dilué et non dilué) 4 5.57 -1.52 Voir lʼannexe 6 pour des informations sur les effets extraordinaires. 13 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Flux de fonds consolidé en mio CHF Annexe 1er sem. 2020 1er sem. 20219 Résultat après impôts 35.0 -9.6 Amortissements sur immobilisations corporelles 60.6 62.8 Amortissements sur immobilisations incorporelles 17.8 18.0 Amortissements exceptionnels 6 - 25.0 Autres produits (-)/charges (+) sans contrepartie de trésorerie 6.6 5.1 Produits (-)/pertes (+) issus sur cession dʼimmobilisations corporelles 0.3 -0.1 Dividende de sociétés associées 0.4 0.4 Résultat des sociétés associées -1.0 -1.1 Produits (-)/pertes (+) issus sur cession de participations - - Augmentation (+) et diminution (-) des provisions 2.7 11.6 Augmentation (-) et diminution (+) des créances 42.6 16.3 Augmentation (-) et diminution (+) des stocks -32.8 -33.1 Augmentation (-) et diminution (+) des comptes de régularisation actifs -8.4 -7.1 Augmentation (+) et diminution (-) des engagements -78.2 -20.9 Augmentation (+) et diminution (-) des comptes de régularisation passifs 40.6 26.8 Flux de fonds relatifs à lʼexploitation 86.1 94.0 Investissements (-)/désinvestissement (+) de titres -0.1 -0.7 Investissements dans des participations et immobilisations financières 0.0 -3.1 Reprise (+)/cession (-) de disponibilités - - Désinvestissements des participations et immobilisations financières 0.2 0.4 Investissements dans des immobilisations incorporelles -5.1 -3.3 Désinvestissements des immobilisations incorporelles 0.0 - Investissements dans des immobilisations corporelles -97.6 -90.3 Désinvestissements des immobilisations corporelles 1.5 1.1 Flux de fonds relatifs aux investissements -101.0 -95.9 Emprunt (+)/remboursement (-) dʼengagements financiers à court terme -9.2 -0.3 Emprunt (+)/remboursement (-) dʼengagements financiers à long terme - - Paiements provenant dʼaugmentations de capital - - Reprise (-)/cession (+) de participations minoritaires -0.2 -0.2 Investissements (-)/désinvestissements (+) dans des actions propres 0.5 - Dividende -34.5 -34.7 Flux de fonds relatifs aux opérations financières -43.4 -35.1 Solde des flux de fonds -58.3 -37.1 Disponibilités au 01.01. 202.0 242.8 Influence des comptes libellés en monnaies étrangères sur les disponibilités -1.0 -1.2 Variation des disponibilités -58.3 -37.1 Disponibilités au 30.06. 142.7 204.5 14 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Justification des fonds propres consolidés Fonds propres avant en mio CHF Capital- Réserves Réserves Différences Actions part de tiers Part de tiers Fonds actions de capitaux de bénéfices de conversion propres Résultat au capital au capital propres Fonds propres au 01.01.2020 3.1 216.0 1 144.6 -123.0 -3.3 49.6 1 287.1 0.2 1 287.3 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - - - - Prise de participation - -0.2 - - - - -0.2 0.0 -0.2 Répartition du bénéfice - - 49.6 - - -49.6 - - - Dividende - -17.3 -17.3 - - - -34.5 - -34.5 Achat/vente actions propres - - - - 0.5 - 0.5 - 0.5 Résultat semestriel - - - - - 34.9 34.9 0.0 35.0 Influence du taux de change - - - -15.1 - - -15.1 -0.0 -15.1 Fonds propres au 30.06.2020 3.1 198.6 1 177.0 -138.1 -2.8 34.9 1 272.8 0.2 1 272.9 Fonds propres au 01.01.2019 3.1 251.0 1 055.3 -107.0 -2.3 89.3 1 289.4 0.5 1 290.0 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - - - - Prise de participation - - - - - - - -0.2 -0.2 Répartition du bénéfice - - 89.3 - - -89.3 - - - Dividende - -34.5 - - - - -34.5 -0.1 -34.7 Achat/vente actions propres - - - - - - - - - Résultat semestriel - - - - - -9.6 -9.6 -0.1 -9.6 Influence du taux de change - - - -4.1 - - -4.1 -0.0 -4.1 Fonds propres au 30.06.2019 3.1 216.5 1 144.6 -111.1 -2.3 -9.6 1 241.3 0.2 1 241.5 15 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Remarques relatives au rapport semestriel 2020 de Bell Food Group Méthode de comptabilité Les principes de consolidation, dʼévaluation, de répartition et de présentation sont conformes à toutes les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC). Ils sont appliqués à toutes les sociétés du périmètre de consoli- dation. Les principes de consolidation et dʼévaluation correspondent à ceux appliqués aux comptes consolidés 2019 et sont précisés aux pages 62-65 du rapport de gestion 2019. Il nʼy a eu aucun changement dans les principes de consolidation et dʼévaluation par rapport au rapport de gestion 2019. Les comptes semestriels sont conformes aux directives sur les rapports intermédiaires selon Swiss GAAP RPC 31. Périmètre de consolidation Il nʼy a pas de changements importants dans le périmètre de consolidation par rapport au rapport de gestion 2019. Lʼaper- çu des participations importantes est présenté aux pages 22 et 23 du rapport semestriel. Comptes libellés en monnaies étrangères Les bilans des sociétés en monnaies étrangères sont convertis au cours du 30 juin. De même, les comptes de résultat de ces sociétés sont convertis au cours semestriel moyen. Les écarts de conversion du bilan dʼentrée et du bilan de clôture ainsi que ceux découlant de lʼutilisation de taux de conversion différents entre le bilan et le compte de résultat sont com- pensés sans incidence sur le résultat. Taux de conversion 1er sem. 2020 Bilan EUR 1 = CHF 1.0651 CZK 1 = CHF 0.0398 HUF 100 = CHF 0.2987 PLN 1 = CHF 0.2390 USD 1 = CHF 0.9512 GBP 1 = CHF 1.1673 RON 1 = CHF 0.2201 Compte de résultat EUR 1 = CHF 1.0641 CZK 1 = CHF 0.0404 HUF 100 = CHF 0.3083 PLN 1 = CHF 0.2412 USD 1 = CHF 0.9658 GBP 1 = CHF 1.2173 RON 1 = CHF 0.2209 1er sem. 2019 CHF 1.1105

CHF 0.0436

CHF 0.3534

CHF 0.2613

CHF 0.9758

CHF 1.2386

CHF 0.2346

CHF 1.1299

CHF 0.0440

CHF 0.3527

CHF 0.2632

CHF 1.0001

CHF 1.2940

CHF 0.2383 Événements postérieurs à la date du bilan Le 9 juillet 2020, Bell Food Group a vendu les activités logistiques de Bell Benelux à Kivits-Drunen. La transaction sera executée au cours du deuxième semestre et nʼaura pas dʼeffet significatif sur le résultat. Le 16 juillet 2020, lʼautorité française de la concurrence a imposé une amende de EUR 6 millions aux entreprises qui font désormais partie de Bell France. Bell Food Group est en train de revoir la décision et se réserve le droit de prendre des mesures juridiques. Toutes les valeurs ont été arrondies séparément. 16 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Annexe au rapport financier consolidé 1. Produits nets dʼexploitation en mio CHF 1er sem. 2020 Part 1er sem. 2019 Part Chiffre dʼaffaires par pays Suisse, Liechtenstein Allemagne Autriche France Pologne Benelux Hongrie Grande-Bretagne Espagne République tchèque Roumanie Italie Autres pays Chiffre dʼaffaires par pays Chiffre dʼaffaires par groupes de produits Viande fraîche Charcuterie Volaille Seafood Convenience Ventes divers 1 294.8 65 % 367.6 18 % 112.6 6 % 63.9 3 % 35.5 2 % 29.2 1 % 24.0 1 % 16.5 1 % 13.4 1 % 9.5 0 % 7.8 0 % 3.3 0 % 17.3 1 % 1 995.3 100 % 431.3 22 % 487.8 24 % 446.9 22 % 101.6 5 % 517.7 26 % 10.0 1 % 1 255.9 62 % 423.7 21 % 107.9 5 % 65.0 3 % 38.7 2 % 30.8 2 % 26.2 1 % 17.0 1 % 14.2 1 % 11.2 1 % 8.6 0 % 5.9 0 % 17.8 1 % 2 023.0 100 % 443.2 22 % 506.6 25 % 422.2 21 % 90.2 4 % 548.5 27 % 12.3 1 % Chiffre dʼaffaires par groupes de produits 1 995.3 100 % 2 023.0 100 % Détail des produits nets Autres chiffres dʼaffaires 26.1 28.9 Diminution des produits -58.4 -66.2 Produits nets dʼexploitation 1 963.0 1 985.7 Saisonnalité Les activités du groupe ne sont pas soumises à des influences saisonnières semestrielles régulières. Toutefois, des variations importantes des prix des matières premières et des taux de change peuvent avoir un certain impact sur le niveau des ventes dʼun semestre. 17 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Annexe au rapport financier consolidé 2. Informations sectorielles 1er semestre 2020 Volume en mio kg Chiffre dʼaffaires en mio CHF Investissements en immobilisations corporelles/ en mio CHF logiciels Effectif du personnel EPT Bell Bell Suisse International Convenience Consolidation Bell Food Group 62.6 102.4 96.9 -2.2 259.8 1 019.7 481.9 515.2 -21.5 1 995.3 22.1 17.4 42.8 - 82.3 3 522 3 716 4 904 - 12 141 1er semestre 2019 Volume en mio kg 61.7 107.7 99.4 -2.1 266.7 Chiffre dʼaffaires en mio CHF 982.0 513.7 548.9 -21.6 2 023.0 Investissements en immobilisations corporelles/ en mio CHF 93.4 logiciels 18.0 30.7 44.7 - Effectif du personnel EPT 3 532 4 269 4 733 - 12 534 A partir du 1er juillet 2019, les secteurs dʼactivité ont été réorganisés en Bell Suisse, Bell International et Convenience. La nouvelle structure orga- nisationnelle a depuis lors été reflétée en conséquence dans lʼinformation sectorielle. Les chiffres de lʼannée précédente ont été adaptés. Par dérogation à la recommandation complémentaire pour les sociétés cotées (Swiss GAAP RPC 31), le conseil dʼadministration de Bell Food Group SA renonce, dans lʼintérêt de la société, à la publication des résultats sectoriels détaillés. Les raisons sont expliquées à la page 75 du rapport de gestion 2019 (annexe 16 Informations sectorielles). 18 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 3. Actions propres en mio CHF 2020 2019 Nombre Nombre de pièces Valeur de pièces Valeur Nombre au 01.01. 11 037 3.3 6 424 2.3 Achat - - - - Vente -2 031 -0.5 - - Nombre au 30.06. 9 006 2.8 6 424 2.3 Le prix de transaction moyen des cessions des actions propres sʼest élevé à CHF 234.60. Aucune cession dʼactions propres nʼa été effectuée au cours du premier semestre 2019. 4. Bénéfice par action 2020 2019 Nombre dʼactions au 30.06. 6 285 712 6 285 712 Nombre moyen pondéré dʼactions en circulation dans la période 6 274 872 6 279 288 Résultat semestriel en milliers de CHF 34 942 -9 562 Bénéfice par action en CHF, dilué et non dilué 5.57 -1.52 Le calcul du bénéfice par action ne comprend pas dʼactions retenues. Il nʼy a pas dʼobligations, titres convertibles ou similaires en suspens. De ce fait, il nʼexiste aucune différence entre le bénéfice dilué et non dilué par action. 19 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Annexe au rapport financier consolidé 5. Acquisition/cession dʼentreprises et de parties dʼentreprises 1er semestre 2020 Aucune acquisition ou vente dʼentreprise nʼa été réalisée au cours du premier semestre 2020. Le 1er juillet 2020, les ventes suivantes des sites de production ont été annoncées : Vente du site de production de Saint-André en France Bell Food Group vend son site de production de Saint-André à la société française Isla Délice. Le transfert des 70 employés est prévu pour la fin février 2021. Les immobilisations corporelles ont déjà été vendues au 30 juin 2020. Bell Food Group prévoit dʼintégrer les activités de Saint-André sur son site principal à Teilhède. La vente de lʼusine de production nʼaura donc aucun impact sur les produits nets dʼexploitation du domaine dʼactivité Bell International. Vente du site de production de Perbál en Hongrie Le 26 juin 2020, Bell Food Group a signé le contrat de vente de lʼusine de production en Hongrie. La société hongroise Spar reprendra les immobilisations de lʼusine de Perbál, y compris les quelque 200 employés, probablement à partir du 31 octobre 2020. Il a été convenu de ne pas ­divulguer les conditions dʼachat. Comme lʼapprobation des autorités nationales de la concurrence est toujours en suspens, aucun effet résultant de lʼopération de vente nʼa été pris en compte dans les états financiers semestriels. Lʼusine de production en Hongrie, spécialisée dans la fabrication de charcuterie, fait partie du domaine dʼactivité Bell International et a généré un produit net dʼexploitation de CHF 12.1 millions au cours du premier semestre 2020 et de CHF 25.0 millions pour lʼexercice 2019. Les deux transactions entraînent des charges exceptionnelles insignifiantes et nʼont donc aucun impact significatif sur le résultat de Bell Food Group. 1er semestre 2019 Les transactions suivantes ont été réalisées au cours du premier semestre 2019 : en mio CHF MicroPast International AG Type dʼopération Acquisition Date effective de la transaction 05.2019 Quote-part de participation 100.0 % Disponibilités - Créances de livraisons et prestations 0.1 Stocks - Brevets 3.3 Immobilisations corporelles - Dettes sur livraisons et prestations - Engagements financiers - Vente des activités des produits de charcuterie échaudée en Allemagne Le 24 juin 2019, Bell Food Group a annoncé la vente de ses activités des produits de charcuterie échaudée allemandes. Les usines allemandes de Suhl et de Börger ont été vendues au groupe Zur Mühlen sous la forme dʼun transfert dʼactivités à la fin du mois de juillet 2019, après approbation des autorités de concurrence compétentes. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les conditions dʼachat. Voir lʼannexe 6 pour des informations sur les effets extraordinaires. En termes dʼorganisation, le secteur allemand des produits de charcuterie échaudée a appartenu au domaine dʼactivité Bell International et a contribué aux produits nets dʼexploitation de ce secteur dʼactivité de CHF 39.4 millions au cours du premier semestre 2020 et de CHF 46.4 millions pour lʼexercice 2019. 20 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 6. Effets extraordinaires Charges et produits exceptionnels compris dans les frais dʼexploitation : 1er semestre 2020 Aucun effet extraordinaire significatif nʼest inclus dans le résultat ordinaire de Bell Food Group pour le premier semestre 2020. 1er semestre 2019 Vente des activités des produits de charcuterie échaudée en Allemagne La vente des activités des produits de charcuterie échaudée en Allemagne a eu un impact négatif de CHF 35.0 millions sur les comptes semestrielles 2019 de Bell Food Group. Ce montant comprenait des amortissements extraordinaires sur les immobilisations dʼun montant de CHF 25.0 millions et des frais de sortie contractuels de CHF 10.0 millions. Réforme fiscale et financement AVS en Suisse En raison de la mise en œuvre de la « réforme fiscale et financement de lʼAVS » (RFFA), les impôts sur le bénéfice en 2019 ont été grevés dʼune charge supplémentaire de CHF 2.0 millions. en mio CHF 1er sem. 2020 1er sem. 2019 Charges exceptionnelles incluses dans : Autres charges dʼexploitation - 10.0 Influence sur lʼEBITDA - -10.0 Amortissements sur immobilisations corporelles - 25.0 Influence sur lʼEBIT - -35.0 Impôts sur le bénéfice - 2.0 Influence sur le résultat semestriel - -37.0 21 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 Annexe au rapport financier consolidé 7. Participations importantes de Bell Food Group Ci-après sont reportées les principales participations de Bell Food Group. Les sociétés inactives et les sociétés à faible impact sur le bilan (quote-part inférieure à 1 % des actifs) ou sur le compte de résultat (quote-part inférieure à 1 % du résultat de lʼexercice) ne sont pas mentionnées. en mio Participation en % au 30.06. Société Domicile Champ dʼactivité Capital au 30.06.2020 2020 2019 Bell Suisse Bell Food Group SA Basel (CH) Administration ■ CHF 3.1 100.0 % 100.0 % Viande fraîche, charcute- Bell Suisse SA Basel (CH) rie, volaille, seafood ■ CHF 20.0 100.0 % 100.0 % Viande fraîche, Geiser AG Schlieren (CH) charcuterie ■ CHF 0.5 100.0 % 100.0 % Bell International Bell Deutschland Holding GmbH Seevetal (DE) Administration ■ EUR 0.0 100.0 % 100.0 % Bell Deutschland GmbH & Co. KG Seevetal (DE) Charcuterie ■ EUR 1.0 100.0 % 100.0 % Bell Production Services GmbH & Co. KG Seevetal (DE) Charcuterie ■ EUR 0.5 100.0 % 100.0 % Bell Schwarzwälder Schinken GmbH Schiltach (DE) Charcuterie ■ EUR 0.0 100.0 % 100.0 % Bell España Alimentación S.L.U. Casarrubios del Monte (ES) Charcuterie ■ EUR 0.6 100.0 % 100.0 % Abraham Benelux S.A. Libramont-Chevigny (BE) Charcuterie ■ EUR 1.3 100.0 % 100.0 % Bell Verwaltungs GmbH Seevetal (DE) Administration ■ EUR 0.0 100.0 % 100.0 % Interfresh Food GmbH Seevetal (DE) Administration ■ EUR 0.1 100.0 % 100.0 % Bell Benelux Holding N.V. Zellik (BE) Administration ■ EUR 5.3 100.0 % 100.0 % Bell Benelux N.V. Zellik (BE) Commerce ■ EUR 0.6 100.0 % 100.0 % Bell Nederland B.V. Houten (NL) Commerce ■ EUR 2.7 100.0 % 100.0 % Bell Logistics N.V. Zellik (BE) Logistique ■ EUR 2.4 100.0 % 100.0 % Bell France Holding SAS Teilhède (FR) Administration ■ EUR 20.0 100.0 % 100.0 % Bell France SAS St-André-sur-Vieux-Jonc (FR) Charcuterie ■ EUR 1.2 100.0 % 100.0 % Salaison Polette & Cie SAS Teilhède (FR) Charcuterie ■ EUR 2.6 100.0 % 100.0 % Maison de Savoie SAS Aime (FR) Charcuterie ■ EUR 1.6 100.0 % 100.0 % Saloir de Mirabel SARL Riom (FR) Charcuterie ■ EUR 0.2 100.0 % 100.0 % Saloir de Virieu SAS Virieu-le-Grand (FR) Charcuterie ■ EUR 1.2 100.0 % 100.0 % Val de Lyon SAS St-Symphorien-sur-Coise (FR) Charcuterie ■ EUR 1.0 100.0 % 100.0 % H.L. Verwaltungs-GmbH Pfaffstätt (AT) Administration ■ EUR 0.3 100.0 % 100.0 % Hubers Landhendl GmbH Pfaffstätt (AT) Volaille ■ EUR 0.1 100.0 % 100.0 % Süddeutsche Truthahn AG Ampfing (DE) Volaille ■ EUR 6.2 100.0 % 100.0 % Brüterei Schlierbach GmbH Pettenbach (AT) Volaille ■ EUR 0.6 95.0 % 95.0 % Frisch Express GmbH Pfaffstätt (AT) Logistique ■ EUR 0.0 100.0 % 100.0 % VTE-Beteiligungs GmbH + Co. KG Ampfing (DE) Administration ■ EUR 3.3 100.0 % 100.0 % Bell Polska Sp. z o.o. Niepołomice (PL) Charcuterie ■ PLN 10.0 100.0 % 100.0 % ZIMBO Perbál Húsipari Termelö Kft. 1 Perbál (HU) Charcuterie ■ HUF 400.0 100.0 % 99.8 % 1 En mars 2020, Bell Food Group a acquis les 0.25 % dʼintérêts minoritaires restants dans ZIMBO Perbal Húsipari Termelö Kft. Entièrement intégrée dans la consolidation

❍ Intégration avec la part effective des capitaux et bénéfices 22 Bell Food Group Rapport semestriel 2020 7. Participations importantes de Bell Food Group (suite) en mio Participation en % au 30.06. Société Domicile Champ dʼactivité Capital au 30.06.2020 2020 2019 Convenience Hilcona AG Schaan (FL) Convenience ■ CHF 1.0 100.0 % 100.0 % Hilcona Gourmet SA Orbe (CH) Convenience ■ CHF 0.6 100.0 % 100.0 % Hilcona Feinkost GmbH Leinfelden-Echterdingen (DE) Convenience ■ EUR 0.0 100.0 % 100.0 % Eisberg Holding AG Dänikon (CH) Administration ■ CHF 0.7 100.0 % 100.0 % Eisberg AG Dällikon (CH) Convenience ■ CHF 0.1 100.0 % 100.0 % Eisberg Österreich GmbH Marchtrenk (AT) Convenience ■ EUR 0.1 100.0 % 100.0 % Eisberg Hungary Kft. Gyál (HU) Convenience ■ HUF 167.0 100.0 % 100.0 % Eisberg Spolka z o.o. Legnica (PL) Convenience ■ PLN 3.5 100.0 % 100.0 % Eisberg srl Pantelimon (RO) Convenience ■ RON 0.4 100.0 % 100.0 % E.S.S.P. España 2000 SL Aguilas (ES) Convenience ■ EUR 0.0 100.0 % 100.0 % Sylvain & CO SA Champvent (CH) Convenience ■ CHF 0.1 100.0 % 100.0 % Hügli Holding AG Steinach (CH) Administration ■ CHF 0.5 100.0 % 100.0 % Hügli Nährmittel AG Steinach (CH) Convenience ■ CHF 1.1 100.0 % 100.0 % Hügli Nährmittel-Erzeugung GmbH Hard (AT) Convenience ■ EUR 0.8 100.0 % 100.0 % Hügli Nahrungsmittel GmbH Radolfzell (DE) Convenience ■ EUR 25.5 100.0 % 100.0 % Granovita S.A. La Vall dʼUixó (ES) Convenience ■ EUR 0.5 100.0 % 100.0 % Hügli UK Ltd. Redditch (UK) Convenience ■ GBP 0.0 100.0 % 100.0 % Bresc B.V. Sleeuwijk (NL) Convenience ■ EUR 0.0 100.0 % 100.0 % Ali-Big Industria Alimentare s.r.l. Brivio (IT) Convenience ■ EUR 0.1 100.0 % 100.0 % Hügli Food s.r.o. Zásmuky u Kolína (CZ) Convenience ■ CZK 80.0 100.0 % 100.0 % Hügli Food Élelmiszeripari Kft. Budapest (HU) Convenience ■ HUF 3.0 100.0 % 100.0 % Hügli Food Polska sp. z o.o. Lódz (PL) Convenience ■ PLN 0.1 100.0 % 100.0 % Hügli Food Slovakia s.r.o. Trnava (SK) Convenience ■ EUR 0.0 100.0 % 100.0 % Participations dans sociétés associées Centravo Holding AG Zürich (CH) Produits dérivés ❍ CHF 2.0 29.7 % 29.7 % GVFI International AG Basel (CH) Commerce de viande ❍ CHF 3.0 24.8 % 24.8 % Baltic Vianco OÜ Rõuge Vald (EE) Négoce de bétail ❍ EUR 0.8 33.3 % 33.3 % Entièrement intégrée dans la consolidation

❍ Intégration avec la part effective des capitaux et bénéfices 23 Contacts et impressum En ligne www.bellfoodgroup.com/report-fr Informations actuelles Vous trouverez dʼautres informations actuelles sur Bell Food Group, sur Internet à lʼadresse www.bellfoodgroup.com. Contacts Impressum Siège Bell Suisse Remarques générales Bell Food Group SA • Elsässerstrasse 174 • Bell Suisse SA • Elsässerstrasse 174 • Pour une meilleure lisibilité, les tournures de langage 4056 Bâle • Suisse 4056 Bâle • Suisse masculines englobent dans une même mesure les Tél. +41 58 326 2000 • Fax +41 58 326 2100 Tél. +41 58 326 2626 • Fax +41 58 326 2100 femmes et les hommes. info@bellfoodgroup.com • www.bellfoodgroup.com info.ch@bellfoodgroup.com • www.bellfoodgroup.com Toutes les valeurs ont été arrondies séparément. Registre des actions Bell Allemagne Bell Food Group SA • Elsässerstrasse 174 • Bell Deutschland Holding GmbH Informations prospectives 4056 Bâle • Suisse Brookdamm 21 • 21217 Seevetal • Allemagne Le rapport semestriel contient des informations Tél. +41 58 326 2020 • Fax +41 58 326 2119 Tél. +49 40 768005 0 • Fax +49 40 768005 301 prospectives. Celles-ci reposent dʼune part sur des share.registry@bellfoodgroup.com info.de@bellfoodgroup.com • www.bellfoodgroup.com hypothèses et des estimations, et dʼautre part sur les informations dont Bell Food Group disposait au Conformité (Compliance) Bell International moment de la clôture de rédaction. De ce fait, des Michael Gloor • Chief Compliance Officer Bell France Holding SAS développements et résultats effectifs pourraient Bell Suisse SA • Elsässerstrasse 174 • Champ Saint-Pierre • 63460 Teilhède • France éventuellement sʼécarter sensiblement des prévisions 4056 Bâle • Suisse Tél. +33 473 64 3131 • Fax +33 473 64 3140 exposées, expressément ou implicitement, dans ces Tél. +41 58 326 2754 • Fax +41 58 326 2100 info.fr@bellfoodgroup.com • www.bellfoodgroup.com informations prospectives. michael.gloor@bellfoodgroup.com www.bellfoodgroup.com Bell Polska Sp. z o.o. Notre rapport semestriel est publié en allemand, Ul. Mokra 11 • 32-005 Niepołomice • Pologne avec des traductions­ en français et en anglais. Corporate Communication Tél. +48 12 28100 34 • Fax +48 12 28100 38 La version imprimée en allemand est déterminante Bell Food Group SA • Elsässerstrasse 174 • info.pl@bellfoodgroup.com • www.bellfoodgroup.com dans tous les cas. Des versions imprimées 4056 Bâle • Suisse supplémentaires peuvent être obtenues au siège Tél. +41 58 326 3030 • Fax +41 58 326 2114 Hubers Landhendl GmbH de Bell Food Group ou commandées sur Internet. media@bellfoodgroup.com Hauptstrasse 80 • 5223 Pfaffstätt • Autriche Elles sont également disponibles à télécharger sur Tél. +43 7742 32080 • Fax +43 7742 320844 www.bellfoodgroup.com/report-fr. office@huberslandhendl.at • www.huberslandhendl.at Sites Internet des marques Éditeur www.bell.ch Eisberg Bell Food Group SA www.bell1869.com Eisberg Holding AG Elsässerstrasse 174 www.abraham.de Feldstrasse 12 • 8114 Dänikon • Suisse 4056 Bâle www.mossieurpolette.fr Tél. +41 44 847 2000 • Fax +41 44 847 3420 Suisse www.eisberg.com holding@eisberg.com • www.eisberg.com www.hilcona.com Réalisation www.huegli.com Hilcona Davide Elia, Bell Food Group SA, Hilcona AG responsable Corporate Marketing/Communication Bendererstrasse 21 • 9494 Schaan • Principauté de Liechtenstein Fabian Vetsch, Bell Food Group SA, Tél. +41 58 895 9595 • Fax +423 232 0285 responsable Corporate Communication info@hilcona.com • www.hilcona.com Concept, réalisation graphique Hügli Phorbis Communications SA Hügli Holding AG Bleichestrasse 31 • 9323 Steinach • Suisse Tél. +41 71 447 2211 • Fax +41 71 447 2998 info@huegli.com • www.huegli.com La Sté Bell AG a publié ce contenu, le 13 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le13 août 2020 07:41:11 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=69332EXTE44945465BD2116CB79785E44D72F616C45646BE_BF85D842EB16C90913990E36F663FB1D5D6EDE83.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/E44945465BD2116CB79785E44D72F616C45646BE 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Toute l'info" 09:54 BOURSE DE LONDRES : Londres se replie après plusieurs séances de hausse AW 09:51 FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA : RBC maintient son opinion neutre ZD 09:49 RWE AG(NEU) : RBC toujours positif ZD 09:47 BANQUE DE FRANCE : Les chaines de valeur internationales à l'épreuve de la Covid-19 PU 09:46 Les comptes de TUI plongent avant une reprise des activités AW 09:46 SMALL & MID CAPS : les derniers choix des stars de la gestion 09:42 BELL FOOD : Rapport semestriel 2020 PU 09:42 AIRBUS : Washington maintient ses surtaxes douanières sur les produits importés de l'UE DJ 09:39 XSPRAY PHARMA AB (PUBL) : coule après un revers clinique 09:37 BOURSE DE FRANCFORT : Francfort se maintient au-dessus des 13.000 points (+0,03%) AW